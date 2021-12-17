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۲۷ آذر ۱۴۰۰، ۰:۳۲

در گفت و گو با مهر مطرح شد؛

رها سازی ۲۵ میلیون متر مکعب حق آبه از سد «کمال صالح» برای دورود

رها سازی ۲۵ میلیون متر مکعب حق آبه از سد «کمال صالح» برای دورود

دورود- نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس از دستور معاون وزیر نیرو برای رها سازی ۲۵ میلیون متر مکعب آب از سد «کمال صالح» برای حق آبه، محیط زیست، سد مروک و ... دورود خبر داد.

حسین گودرزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیرو سوال از وزیر نیرو در مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر نیرو دستور رها سازی سالانه ۲۵ میلیون متر مکعب حق آبه، محیط زیست، روستاهای مسیر، سد «مروک»، رود «تیره» از سد «کمال صالح» را داد.

وی گفت: این امر به دو استان مرکزی و لرستان برای اجرا و نظارت ابلاغ شده است.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی افزود: دستور رها سازی ۲۵ میلیون متر مکعب حق آبه لرستان از سال ۸۹ توسط معاونت وقت وزیر نیرو تصویب شده بود ولی تا کنون متوقف مانده بود و این مسئله باعث انجام سوال از وزیر نیرو شد.

گودرزی گفت: در این راستا در تاریخ ۱۸ آذر ماه امسال، این دستور صادر و ابلاغ شد و امید است که با نظارت دقیق شرکت آب منطقه‌ای لرستان این ابلاغ در موعد مقرر اجرا شود.

کد مطلب 5377914

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    نظرات

    • علی IR ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
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      پاسخ
      این سد مروک زندگی خیلی از مردم روستای گوشه دواریجان را نابود کرده خدا لعنت کنه هرچی مسؤل بی فکر چقدر در خق مردم روستای گوشه درمحدوده سد مروک ظلم شده وچقدر خانواده هایی که نابود شدن خدا ریشه ظلم را میکنه انشالله من خودم یکی از این خانواده‌هایی هستم که زندگیم نابود شده

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