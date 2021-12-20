بیژن ذوالفقار نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت مدیریتی باشگاه پرسپولیس گفت: دو نفر بازنشسته قرار بود برای مدیرعاملی این باشگاه مجوز لازم را بگیرند تا روی کار بیایند. به هر حال قوانین کشوری وجود دارد و با توجه به تصمیمات صریح در این زمینه، امکان حضور آنها فراهم نشد.

مشاور وزیر ورزش و جوانان درباره تأخیر در انتخاب مدیرعامل پرسپولیس و اعتراض هواداران تاکید کرد: با تمام وجودم احساسات هواداران را درک می‌کنم و به آنها حق می‌دهم. من فقط نقش مشورتی دارم و هرگز به خودم اجازه تصمیم‌گیری در امور مربوطه را نمی‌دهم.

وی در خصوص اینکه تبلیغات محیطی در اختیار باشگاه‌های فوتبالی قرار گرفت، افزود: یکی از تصمیمات عاقلانه در این زمینه گرفته شد. باشگاه‌ها خیلی خوب می‌توانند در این زمینه درآمدزایی داشته باشند. چرا پولشان را جای دیگری بخواهد قسطی بدهد؟ باید باشگاه‌ها را از حقوق خودشان آگاه کنیم تا بدانند می‌توانند درآمدزایی کرده و از پس مخارج خود برآیند.

ذوالفقار نسب درباره پرونده‌های متعدد حقوقی پرسپولیس که همچنان با محکومیت‌های این باشگاه همراه است گفت: واقعاً نمی‌دانم بعضی مدیران چطور خودشان را اینقدر غرق در دروغ کردند و این اتفاقات در پرسپولیس افتاد. اتفاق خوبی که در حال افتادن است پیگیری همین اسناد است تا آقایان بدانند کارهایشان قابل پیگیری است.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران درباره بهبود شرایط فنی پرسپولیس نیز اظهار نظر کرد و گفت: این تیم شکل فنی بهتری گرفته است. پرسپولیس بازی به بازی بهتر شده است و به هر صورت میزان امتیازاتی که عقب بود را جبران کرد. کار تیمی در افکار بازیکنان جدید کاملا جا افتاده است.

او درباره شروع رقابت‌های یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور نیز تصریح کرد: فکر می‌کنم جام حذفی امسال با توجه به افزایش تعداد تیم‌های مدعی قهرمانی خیلی جذاب‌تر از همیشه خواهد شد. راه میانبر خوبی برای رسیدن به لیگ قهرمانان آسیا است و تیم‌ها می‌توانند هم خلق شگفتی کنند هم سرمایه گذاری‌های خود در ابتدای فصل لیگ برتر را در اینجا دنبال کنند.