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۲۹ آذر ۱۴۰۰، ۹:۰۶

معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان:

۷ شهرستان زنجان در وضعیت آبی کرونایی هستند

۷ شهرستان زنجان در وضعیت آبی کرونایی هستند

زنجان-معاون بهداشت علوم پزشکی استان زنجان گفت: هفت شهرستان استان زنجان به غیر از شهرستان طارم در وضعیت آبی کرونایی قرار دارند.

محمدرضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش محسوس جهش ویروس کرونا در استان زنجان خبر داد و گفت: این ویروس رو به نابودی است ولی مردم باید همچنان بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.

وی به رنگ بندی کرونایی در استان زنجان اشاره کرد و ابراز داشت: در زمان حاضر شهرستان‌های زنجان، ابهر، خرمدره، خدابنده، ماهنشان، ایجرود و سلطانیه آبی و تنها شهرستان طارم به رنگ زرد کرونایی است و امیدواریم طی روزهای آینده شهرستان طارم هم به رنگ آبی کرونایی برسد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از کاهش مبتلایان به کرونا در استان خبر داد و گفت: فوتی‌های کرونا هم در استان رو به نزول است.

صائینی همچنین از کاهش بیماران بدحال در مراکز ای سی یو خبر داد و ابراز داشت: طی آذرماه در کل بستری‌های به کرونا هم در مراکز درمانی استان به شد کاهش یافته است.

وی نسبت به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان انتقاد کرد و افزود: متاسفانه برخی از مردم به این باور نرسیدند که کرونا تمام نشده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بر لزوم تقویت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان تاکید کرد و ابراز داشت: تنها راه رهایی از این بیماری شوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی است.

کد مطلب 5379723

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