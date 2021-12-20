۷ شهرستان زنجان در وضعیت آبی کرونایی هستند

محمدرضا صائینی در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش محسوس جهش ویروس کرونا در استان زنجان خبر داد و گفت: این ویروس رو به نابودی است ولی مردم باید همچنان بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند.

وی به رنگ بندی کرونایی در استان زنجان اشاره کرد و ابراز داشت: در زمان حاضر شهرستان‌های زنجان، ابهر، خرمدره، خدابنده، ماهنشان، ایجرود و سلطانیه آبی و تنها شهرستان طارم به رنگ زرد کرونایی است و امیدواریم طی روزهای آینده شهرستان طارم هم به رنگ آبی کرونایی برسد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان از کاهش مبتلایان به کرونا در استان خبر داد و گفت: فوتی‌های کرونا هم در استان رو به نزول است.

صائینی همچنین از کاهش بیماران بدحال در مراکز ای سی یو خبر داد و ابراز داشت: طی آذرماه در کل بستری‌های به کرونا هم در مراکز درمانی استان به شد کاهش یافته است.

وی نسبت به عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان انتقاد کرد و افزود: متاسفانه برخی از مردم به این باور نرسیدند که کرونا تمام نشده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بر لزوم تقویت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان تاکید کرد و ابراز داشت: تنها راه رهایی از این بیماری شوم رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی است.