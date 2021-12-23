تدوین منشور تربیتی افسران و الگوی مطلوب فرماندهی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر شهرام ایرانی صبح پنجشنبه در همایش الگوی مطلوب فرماندهی در ارتش جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی (رده) نوشهر اظهار داشت: در دنیای امروز که معیارها به دلیل شگرد در فناوری تغییر کرده، دارا بودن و بهره گیری از الگوهای مدیریت با توجه به مقتضیات شرایط از ضروریات است.

وی افزود: الگوهای فرماندهی و مدیریت در نظام اسلامی، حاکمیت اصول و ارزش‌های الهی، ولایت مطلقه فقیه برای فرماندهان آینده باید تبیین و اجرا شود زیرا در صورت تحقق این امر مهم، حرکت شتابدار نظام مقدس جمهوری اسلامی به سمت تمدن نوین اسلامی مدنظر رهبر معظم انقلاب، سرعت شگفتی خواهد گرفت.

وی ادامه داد: زیربنای الگوی فرماندهی مطلوب از مهمترین عوامل در رسیدن به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ است و در چنین شرایطی تمسک به بیانات و رهنمودهای فرمانده معظم قوا، تنها راه برای تعالی و رشد فرماندهان است.

امیر ایرانی، توانایی ارزیابی وضعیت، داشتن قدرت تجزیه و تحلیل و صحیح، دارای بودن الگوی مطلوب را امری مهم دانست و گفت: برگزاری سلسله همایش الگوی مطلوب فرماندهی به صورت دوسالانه بین نیروهای چهارگانه آجا برگزار می‌شود و اولین همایش در اسفندماه ۹۳ در دانشگاه امام علی (ع) و دومین همایش نیز در بهمن ماه ۹۶ در دانشگاه شهید ستاری برگزار شد.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی تصریح کرد: همایش سوم با عنوان الگوی مطلوب فرماندهی در ارتش جمهوری اسلامی در دانشگاه دریایی حضرت امام خمینی (ره) نوشهر در حال برگزاری بوده، همچنین سلسله همایش‌های الگوی فرماندهی مطلوب دارای نتایج ملموسی بوده که تدوین منشور تربیتی افسران از جمله دستاوردهای آن است.

امیر ایرانی تصریح کرد: اشاعه تدابیر فرمانده کل قوا در حوزه کارکنان پایور، وظیفه، خانواده‌ها و مراکز آموزشی از جمله اهداف است.

وی دعوت از فرهیختگان کل نیروهای مسلح، وصول تعداد زیادی از مقالات، ثبت همایش در پایگاه علوم استنادی جهان اسلامی، وصول ۲۰۰ مقاله به همایش را از جمله نوآوری‌های بیان کرد.

وی انجام مباحث مربوط به مدیریت دانش، مستند سازی از نوآوری‌های این همایش دانست.