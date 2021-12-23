غرب وقتی موجب بی ثباتی می شود، باید مسئولیت پناهجویان را بپذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «گریگوری لوکیانتسف» کمیسر حقوق بشر وزارت خارجه روسیه در مصاحبه ای با ریانووستی اعلام کرد پیش بینی اینکه وضعیت در مرز لهستان و بلاروس چه خواهد شد، دشوار است زیرا هیچ گفتگویی بین اتحادیه اروپا و مینسک وجود ندارد و بدون تماس مستقیم، مشکل بحران مهاجرت حل نمی شود.

وی در این باره گفت: پیش بینی این مسئله نسبتا دشوار است ، زیرا در اصل ، همانطور که به نظر ما می رسد ، نکته اصلی در این مورد، گفتگو بین کشورهای اتحادیه اروپا نیست که بلاروس و تا حدی روسیه را به تحریک این بحران متهم می کنند. همچنین، هیچ گفتگویی با طرف بلاروسی، یعنی بین لهستان و بلاروس و اتحادیه اروپا که طرفدار لهستان است، وجود ندارد. آنها همچنین با بلاروس ارتباط برقرار نمی کنند و حل این مشکل بدون تماس مستقیم بین آنها دشوار است.

لوکیانتسف همچنین با اشاره به این مسئله که غرب باید مسئولیت بی ثبات کردن خاورمیانه و شمال آفریقا را با پذیرش پناهجویان از این مناطق بر عهده بگیرد، گفت: ما نباید دلایل اصلی این بحران (مهاجرت) را فراموش کنیم و اینکه چرا این مسئله به وجود آمده است. و علت اصلی همه اینها مداخله در فرآیندهای مربوطه در خاورمیانه و شمال آفریقا، بی ثبات کردن اوضاع سیاسی، رژیم سیاسی، دخالت در امور داخلی و بی ثبات کردن منطقه است.

روابط بین بروکسل و مینسک در تابستان گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس و پیروزی مجدد «الکساندر لوکاشنکو» که از سال ۱۹۹۴ در راس کشور بوده است، به شدت تیره شد. پس از آن اتحادیه اروپا تحریم هایی را برضد بلاروس به بهانه نقض دموکراسی و حقوق بشر وضع کرد.

همزمان با هجوم موج پناهجویان به کشورهای اروپای شرقی و به ویژه بلاروس، لهستان و اتحادیه اروپا مینسک را متهم به جنگ ترکیبی (هیبریدی) کردند، در حالی که بلاروس با رد اتهامات آنها اعلام کرد که به دلیل تحریم های این اتحادیه قادر به مدیریت موج پناهجویان نیست.