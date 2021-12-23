به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، به باور جامعه‌شناسان، اهالی سیاست و فعالان عرصه فرهنگ از زمان اتحاد مجدد آلمان، هیچ چیز به اندازه حزب آلترناتیو برای آلمان باعث دو قطبی شدن و چنددستگی در جامعه آلمان نشده است. ۱۴ سال از ورود حزب «آلترناتیو برای آلمان» به عرصه سیاسی آلمان می‌گذرد و از همان‌زمان، تفکرات نژادپرستانه گسترش یافته و تفکرات راست افراطی در سراسر آلمان توسعه یافته است.

حزب Alternative für Deutschland به شدت محافظه‌کار است و در اهداف عالیه حزب جلوگیری از ورود مهاجران، محدود کردن فعالیت مسلمانان، جلوگیری از ختنه کودکان، راه‌اندازی نیروگاه‌های اتمی و عدم سرمایه‌گذاری در رابطه گرمایش زمین، سربازی اجباری برای مردان، فعالیت برای ایجاد رسانه‌های دولتی و حق نگهداری و حمل اسلحه دیده می‌شود. برخی از رهبران این حزب اعتقاد داشتند که پلیس باید اجازه داشته باشد در مواقع ضروری به پناهجویانی که بدون نام‌نویسی قصد ورود به خاک آلمان را دارند شلیک کند.

اعضای این حزب، فرهنگ همبستگی در آلمان را هدف قرار داده‌اند و بین گروه‌های مذهبی و قومی تفرقه‌افکنی می‌کنند. حال، کاتیا بایرن و ماریا فریدلر دو نویسنده آلمانی در کتاب جدید خود با عنوان «متدهای آلترناتیو برای آلمان» به بررسی روش‌های این حزب نژادپرست در ایجاد تفرقه و چنددستگی در جامعه آلمان پرداخته‌اند. این کتاب به تازگی توسط انتشارات Klett-Cotta در ۳۳۶ صفحه منتشر شده است.