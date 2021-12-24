نظارت بر ۱۰۰ واحد نانوایی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدرحیمی عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حسب دستور استاندار محترم مبنی بر ضرورت فعالیت واحدهای خبازی در ایام تعطیل و تشدید نظارت‌ها؛ گشت مشترک بازرسی و نظارت با حضور بازرسان سازمان صمت و نمایندگان تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و اداره غله امروز جمعه برگزار شده است.

وی افزود: طی این گشت از ۱۰۰ واحد نانوایی بازدید به عمل آمدو از ۱۳ مورد تعطیلی (۹ مورد مجاز و ۴ مورد غیر مجاز) بودند.



وی بیان کرد: مطابق برنامه ریزی صورت گرفته نانوایی‌های کل شهرستان ایلام نظارت شد که منجر به شناسایی ۵ مورد تخلف صنفی شامل کم فروشی، اخفا و امتناع، عدم رعایت بهداشت و تعطیلی غیرمجاز شده است.

محمد رحیمی از همشهریان گرامی خواست در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی در واحدهای نانوایی مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ اطلاع داده تا در اسرع وقت پیگیری و اعلام نتیجه شود.