سطح مبادلات تجاری ایران و عراق ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله رشنودی عصر چهارشنبه در جریان سفر هیئت اقتصادی اقلیم کردستان عراق به شهرستان مهاباد اظهار کرد: وجود پایانه‌های مرزی بین طرفین و همچنین پتانسیل قوی در مرز «تمرچین» و «حاج عمران» نقطه مشترک منافع این ۲ کشور همسایه است که در راستای تقویت و افزایش تردد تجاری تفاهم نامه‌ای نیز منعقد شد.

وی ادامه داد: علاوه بر مبادلات تجاری، وجود مشترکات فرهنگی و اجتماعی بین اقلیم کردستان عراق و استان‌های مرزی ایران از جمله آذربایجان غربی موجب شده تبادل و همکاری بسیار نزدیکی بین طرفین فراهم و زمینه لازم برای یک توسعه همه جانبه فراهم شود.

سرکنسول ایران در اربیل عراق، رابطه جمهوری اسلامی با منطقه شمال عراق را روابط مستحکم و پایدار عنوان کرد و افزود: امیدواریم این نشست‌ها سبب ارتقای بیش از پیش روابط، مراودات و تعامل بین طرفین شود.

رشنودی با ابراز علاقه هیئت عراقی در بازدید از شهرهای آذربایجان غربی اظهار کرد: بازدید از شهرک‌های صنعتی و همچنین مجتمع پتروشیمی مهاباد مورد استقبال هیأت عراقی قرار گرفته تا بیش از پیش زمینه تبادل و همکاری در سطوح مختلف از جمله تبادلات تجاری تسهیل شود.

وی اضافه کرد: اغلب اعضای هیئت اربیل عراق در زمان جنگ و حمله رژیم بعثی به کردستان عراق به ایران پناه آورده و حتی در خاک ایران تحصیل کرده اند از این رو سفر به مهاباد و تجدید خاطرات آنها از جمله برنامه‌های این هیأت در طی سفر یک روزه به این شهرستان است.

آذربایجان غربی حدود ۲۵۰ کیلومتر مرز مشترک با شمال عراق دارد که مربوط به شهرستان‌های سردشت و پیرانشهر می‌شود.