به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ جوادی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین افتتاحیه هفته انتقال یافته‌ها که در شهرکرد برگزار شد، اظهار کرد: اگر فرض کنیم سقف امنیت غذایی بر چهار ستون منابع آبی و خاکی، منابع انسانی و کشاورزان، سرمایه‌گذاری و پژوهش و فناوری استوار است، پژوهش مهم‌ترین این ستون‌ها به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه برای حفظ سقف امنیت غذایی باید از تحقیقات و فناوری در کشاورزی استفاده شود، عنوان کرد: در پژوهش سه مرحله انتخاب موضوع، فرآیند تحقیق و جمع‌بندی نتایج وجود دارد.

معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی کشور ادامه داد: در بخش ابتدا و انتها محقق نمی‌تواند به تنهایی پیش رود و باید متناسب با نیاز جامعه هدف پژوهش انجام دهد تا در پایان کار به طور کامل عرضه شود در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهد شد.

جوادی با اشاره به اینکه پژوهشگر باید متناسب با مشارکت ذی‌نفع یعنی کشاورز، بهره‌بردار و تولیدکننده فعالیت کند، تصریح کرد: برای آنکه کشاورزی پیشرو و کاربردی باشد و مسئولیت بخش اول و آخر باید مشترک باشد.

وی مطرح کرد: عصر فعلی عصر مفهومی است یعنی دیگر شاخص منبع، نیروی انسانی، ساختمان و عوامل فیزیکی نیست بلکه مبنا نوآوری، ارزش‌آفرینی و سوددهی است و به همین دلیل یک سری کشورهای قدرتمند از حداقل منابع، نیرو و امکانات نهایت ارزش‌آفرینی را دارند.