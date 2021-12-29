کمبود پزشک در کشور قطعی است/واکنش مجلس به انحصارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نادری، با اشاره به حضور در جلسه ستاد نقشه جامع علمی کشور که پیرامون افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی بود، اظهار داشت: وزارت بهداشت بیش از آن که نتواند ظرفیت پذیرش رشته پزشکی را افزایش دهد، نمی‌خواهد چنین کاری بکند.

وی افزود: همانطور که گفته ام، کمبود پزشک در کشور قطعی است و با روند فعلی پیری جمعیت تا ۲۰ سال آینده ‎بحران کمبود پزشک حتمی است.

نادری تاکید کرد: متأسفانه مسببان وضع کنونی دسترسی به خدمات پزشکی، هنوز در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری حضور دارند و تمام توان خود را برای سنگ‌اندازی در مسیر اصلاح نظام سلامت و آموزش عالی کشور که به نفع مردم است، به کار گرفته اند.

وی افزود: مجلس انقلابی نشان داده است که در راه دفاع از حقوق مردم در برابر ‎انحصارگران هیچ ملاحظه‌ای نخواهد داشت.

نادری گفت: در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، منافع عده‌ای خاص را بر منافع ملی ترجیح دهد؛ قطعاً و فوراً در مجلس افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی را پیگیری خواهیم کرد.