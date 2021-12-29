برگزاری دوره تربیت مربی درجه ۳ جستجو و نجات در حوادث در لنگرود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد منتظری عصر چهارشنبه از روند برگزاری دوره تربیت مربی درجه ۳ جستجو و نجات در حوادث حمل و نقل جاده‌ای در مجتمع آموزش‌های تخصصی امداد و نجات چاف گیلان بازدید کرد.

مدیر کل آموزش تخصصی و ضمن خدمت جمعیت هلال احمر اظهار کرد: این دوره با حضور ۸ استان و ۲۲ شرکت‌کننده از صبح سه‌شنبه آغاز و تا شامگاه جمعه ۱۰ دی‌ماه ادامه می‌یابد.

منتظری افزود: این دوره به صورت تئوری و برگزاری کارگاه‌های عملی با هدف مهارت‌افزایی به منظور کمک به حادثه دیدگان مسافران جاده‌ای در حال برگزاری است.

گفتنی است؛ اداره کل آموزش‌های تخصصی جمعیت هلال احمر هفته گذشته نیز دوره تربیت مربی در دوشاخه جست‌وجو و نجات در کوهستان و امداد در حوادث حمل و نقل جاده‌ای را در کرمان برای نجاتگران استان‌های جنوب و جنوب‌شرقی کشور برگزار کرده بود.