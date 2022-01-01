به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اینکه وزارت ورزش و جوانان ۱۹ تیرماه انتخابات فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای را برگزار کرد، پیگیری انتخابات فدراسیون ها و تشکیل مجامع آنها به خاطر برگزاری بازی های المپیک و جابه جایی دولت متوقف شد تا امروز که این وزارتخانه در آستانه از سرگیری دور جدید انتخابات قرار گرفته است.

البته قرار بود شروع انتخابات فدراسیون ها از امروز شنبه و با برگزاری مجمع فدراسیون نابینایان و کم بینایان رقم بخورد اما لغو انتخابات این فدراسیون، از سرگیری مجامع فدراسیون ها را یک روز به تاخیر انداخت. بدین ترتیب از فردا یکشنبه و با تشکیل مجمع فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی از سرگرفته می شود و به صورت فشرده برای ۹ فدراسیون دیگر پیگیری خواهد شد.

«اساسنامه جدید» فدراسیون ها در اولین آزمون

این در حالی است که در فاصله میان آخرین انتخابات برگزار شده در سال جاری (۱۹ تیرماه) تا مهرماه که زمان آغاز تدریجی ثبت نام کاندیداهای فدراسیون های حائز شرایط برای انتخابات بود، اساسنامه جدید فدراسیون ها ابلاغ شد. این اساسنامه پس از ۲۰ ماه کش و قوس در هیات دولت، ۱۹ تیرماه از سوی معاون اول وقت رئیس جمهور جهت اجرا به وزارت ورزش ابلاغ شد. اواخر مردادماه هم مسعود سلطانی فر وزیر وقت ورزش این اساسنامه را به فدراسیون های ورزشی ابلاغ کرد.

بدین ترتیب ثبت نام کاندیداهای فدراسیون هایی که از فردا انتخابات شان آغاز می شود بر اساس اساسنامه جدید و آئین نامه تدوین شده بر اساس آن انجام شد. این آئین نامه با عنوان «شرایط اختصاصی نامزدهای دارای وثاقت و امانت، نحوه ثبت نام و رای‌گیری برای داوطلبان پست‌های هیات رئیسه فدراسیون‌های ورزشی» تدوین شد.

تدوین این آئین نامه از آنجایی در دستور کار وزارت ورزش قرار گرفت که آئین نامه قبلی - مصوب شهریورماه ۹۶- به خاطر اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی و ابلاغ رسمی آن وجاهت قانونی‌اش را برای ملاک عمل قرار گرفتن از دست داد. بدین ترتیب آئین نامه جدید تهیه شد تا جایگزین آئین نامه چهارسال پیش شود.

با این اوصاف برای برگزاری انتخابات روز یکشنبه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و انتخابات دیگر فدراسیون هایی که در نوبت تشکیل مجمع هستند، اساسنامه جدید فدراسیون ها و آئین نامه تدوین شده، متر و معیار وزارت ورزش خواهد بود. به واقع انتخابات فردا اولین آزمون از اساسنامه جدید فدراسیون ها و آئین نامه انتخاباتی که بعد از چهار سال تغییر کرد، به حساب می آید.

ابهامی که به قوت خود باقی است؟

اساسنامه جدید فدراسیون های ورزشی در حالی ملاک عمل برای انتخابات فردا و انتخابات بعد از آن است که برای روسا و تعداد دوره حضورشان در فدراسیون ها محدودیت در نظر گرفته است. در بند دوم از ماده ۲۲ این اساسنامه تاکید شده که «رئیس فدراسیون توسط مجمع برای یک دوره چهارساله انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی برای حداکثر ۲ دوره دیگر (جمعا سه دوره متوالی یا متناوب) بلامانع است.»

همین مسئله ابهاماتی را ایجاد کرده بود مبنی بر اینکه «این بند از زمان ابلاغ اساسنامه در نظر گرفته می شود و ریاست پیشین افراد در فدراسیون ها عطف به ماسبق نمی شود یا اینکه دوره ریاست تا قبل از ابلاغ اساسنامه هم مدنظر خواهد بود؟»

به هر حال اگر قرار بر لحاظ شدن دوره ریاست افراد تا قبل از اساسنامه جدیدالتصویب باشد، فردی مانند رضا زارعی که کاندیدای انتخابات روز یکشنبه فدراسیون کوهنوردی است آخرین دوره حضور در انتخابات را تجربه خواهد کرد چرا که در دو مجمع انتخاباتی قبلی این فدراسیون هم حضور داشته و حتی رای اعضا را هم گرفته است اما زمان ابلاغ اساسنامه ملاک عمل به این بند باشد، مانعی برای ادامه حضور وی و افرادی با شرایط مشابه در انتخابات آتی نیست.

در همین رابطه البته وزارت ورزش و جوانان از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کرده است اما هنوز نتیجه قطعی مشخص نشده نیست.

علیرضا خسروی مدیرکل دفترامور مشترک فدراسیون‌های ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: تا زمانیکه پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مشخص به صورت مستند اعلام نشود، در مورد تعداد سنوات حضور افراد به عنوان رئیس در فدراسیون ها طبق روال قبل عمل خواهیم کرد اما دیگر موارد مربوط به انتخابات فدراسیون ها طبق اساسنامه و آئین نامه جدید خواهد بود.

بالاخره «رئیس» کیست؟

مدیریت و اداره مجامع فدراسیون ها - عمومی، انتخاباتی و فوق العاده- بر عهده «رئیس مجمع» است. طبق اساسنامه مصوب سال ۱۳۷۸ هیات وزیران که تا پیش از ابلاغ اساسنامه جدید ملاک عمل بود و حتی انتخابات سه ماه ابتدایی سال هم بر اساس آن برگزار شد، وزیر ورزش به عنوان «رئیس مجمع» معرفی شده بود. بند اول از ماده ۵ آن اساسنامه با موضوع «معرفی اعضای مجمع» بر این تاکید داشت که «رئیس سازمان تربیت بدنی یا یکی از معاونان وی به عنوان رئیس مجمع» عضوی از مجمع هستند.

در اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی اما این جایگاه از وزیر ورزش گرفته شده است. در ماده ١٣ این اساسنامه که به معرفی اعضای مجمع اختصاص دارد و در بند اول آن، وزیر به عنوان یکی از اعضای مجمع معرفی شده اما اشاره به ریاست او نشده است. در این بند آمده است: «وزیر ورزش یا یکی از معاونین وی به عنوان نماینده وزارت»

این موضوع یعنی «مشخص نبودن رئیس مجمع فدراسیون‌ها» ایراد بزرگی به اساسنامه فدراسیون‌هاست که البته انتظار می‌رفت در آئین نامه انتخاباتی فدراسیون‌ها به آن پرداخته و برطرف شود اما این مهم در تدوین پیش‌نویس این آئین نامه نادیده گرفته شده است.

در ماده اول از پیش‌نویس تهیه شده برای آئین نامه انتخاباتی فدراسیون‌ها و در بند ششم به رئیس مجمع اشاره شده و اینکه این مسئولیت بر عهده رئیس مجمع عمومی است. حال آنکه در اساسنامه جدید فدراسیون‌ها هیچ‌گونه اشاره ای به ریاست مجمع نشده و اصلاً مشخص نیست ملاک انتخاب رئیس مجمع عمومی چیست که قرار است نتیجه آن برای مجامع انتخاباتی هم اجرا شود.

البته سید حمید سجادی وزیر ورزش پیش از این در گفتگویی اعلام کرد که پیش از آغاز هر مجمعی، رئیس آن از طریق رای گیری مشخص می شود اما اینکه «رای گیری بر چه اساس و میان چه نفراتی انجام می شود؟»، «انتخابات کاندیداهای ریاست مجمع با چه معیاری صورت می گیرد؟»، «ریاست مجمع با چه تعداد رای از آرای ماخوذه رسمیت پیدا می کند؟» و .... ابهاماتی است که در این زمینه مطرح است و البته اینکه «آیا در حضور نماینده وزارت ورزش که یا خود وزیر یا یکی از معاونانش است، فرد دیگری به خود اجازه ریاست مجمع را می دهد؟»

البته مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی مدعی است دستورالعمل انتخاب رئیس مجمع مشخص بوده و در مجمع فردا علنی می شود. خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مشکلی بابت این موضوع نیست. در مجمع فردا طبق دستورالعملی که داریم، رئیس مجمع را هم مشخص می کنیم اما اینکه این انتخاب چطور انجام می شود را همان فردا اعلام می کنیم.

در هر صورت اساسنامه ابلاغی سال جاری و آئین نامه تدوین شده جدید ملاک عمل برای انتخابات فدراسیون هایی است که برگزاری آنها از فردا آغاز می شود در حالیکه این ابهامات هنوز وجود دارد.