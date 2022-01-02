به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، یکصد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با حضور استاندار و معاونان وی، رئیس کل دادگستری، دادستان، نمایندگان مجلس، فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) استان، رؤسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و اعضا جدید و قدیم بخش خصوصی و تعاونی شورا برگزار شد.

سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در این جلسه ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامی داشت ایام شهادت سردار مقاومت، حاج قاسم سلیمانی پیوستن اعضا جدید شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی استان اصفهان به این جلسه را تبریک گفت و اظهار داشت: به نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی حاضر در جلسه نیز خوشامد گفته و امیدوارم این جمع منجر به اخذ تصمیمات مدبرانه ای در فضای اقتصادی استان و کشور شود.

مسعود گلشیرازی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و دبیر شورا نیز از زحمات ارزنده محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان تقدیر کرد و ضمن خیر مقدم به حجت‌الاسلام اسدالله جعفری، رئیس کل جدید دادگستری استان اصفهان و آرزوی توفیق روزافزون وی در مسئولیت جدید، گفت: توفیق شورای گفت‌وگوی استان در دو سال گذشته، مرهون حضور مؤثر نمایندگان دستگاه قضا در شورای گفت‌و گو علی الخصوص رئیس کل دادگستری و دادستان محترم بوده است و ارتقا شاخص‌های این شورا موید این همدلی و همراهی است.

وی در ادامه کسب رتبه اول شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در ۶ ماهه اول امسال در بین شوراهای سراسرکشور را حاصل روند منظم و کیفی ورود به موضوعات در سطح ملی و استانی و تأثیر جلسات این شورا درحل مشکلات اقتصادی دانست.

دبیر شورای گفت و گوی استان اصفهان همچنین افزود: اقتصاد ایران تحت تأثیر فشار تحریم‌های ظالمانه در کنار مشکلات ناشی ازساختار درونی در حال تجربه شرایط بی بدیلی است که تنها از طریق هماهنگی سه بخش اصلی اقتصاد ایران می‌توان آینده‌ای روشن را رقم زد.

گلشیرازی تصریح کرد: در کنار رفع تهدیدهای سخت بیرونی، حضور فعالان اقتصادی در کشورهای هدف صادراتی با ایجاد هماهنگی بین ارکان مختلف حاکمیتی اعم از دولت، دستگاه قضا و بخش خصوصی به عنوان سربازان عرصه اقتصاد میسر است.

وی همچنین گفت: از آنجا که بر اساس گزارشهای پارلمان بخش خصوصی اصفهان، پاندمی کرونا تا دو سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، نیازمند هماهنگی بیشتر بخش خصوصی و دولت برای طی مسیر هستیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان احتمال تقویت احیای برجام، دسترسی به منابع نفتی، تسهیل فرایندهای تجاری احتمالی، حذف ارز چند نرخی و مشخصاً ارز ۴۲۰۰ تومانی، کسری بودجه عملیاتی دولت، تداوم نرخ بالای تورم، احتمال کاهش ارزش پول ملی و عدم اقبال زبدگان جامعه به بازار سرمایه در کنار بحران‌های اقلیمی به ویژه خشکسالی و تأثیرات آن بر بخش کشاورزی را دلیل محکمی برضرورت ایجاد هماهنگی هر چه بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی با فعالان بخش خصوصی دانست.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه بر ضرورت هم افزایی، روحیه بخشی و حفظ سرمایه‌های اجتماعی کشور علی الخصوص سرداران جنگ اقتصادی تاکید کرد و افزود: با مورد توجه قرار دادن این امر در پرتو توجهات حضرت بقیه الله خدمات خالصانه ای شکل خواهد گرفت که انشالله زمینه ساز تحقق دولت مهدوی خواهد بود.

در ادامه این مراسم ضمن طرح موضوعات دستور کار جلسه، از خدمات اعضا سابق شورا تقدیر شد.