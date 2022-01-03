پای واسطه ها از بخش کشاورزی آذربایجان غربی حذف شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان ظهر دوشنبه در بازدید سرزده از سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه باید نقش واسطه‌ها و دلالان از بخش کشاورزی استان حذف شود، افزود: تلاش داریم با ایجاد صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و بسته بندی، عقب ماندگی‌های این بخش را جبران کنیم که در این خصوص از همه ظرفیت‌های سرمایه گذاری استفاده خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی نقش مهمی در رونق اقتصادی، تولید سرانه و اشتغال استان دارد، ادامه داد: رویکرد جدید دولت سیزدهم در بخش کشاورزی، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در کشور است و در استان ما رشد ۷.۳ درصدی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه و رشد اقتصادی هدف گذاری شده است.

معتمدیان تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی و هم مرزی با سه کشور همسایه، که در مسیر شاهراه‌های بین المللی قرار گرفته است، زمینه و بستر توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیز فراهم است.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه تلاش ما در جهت تحقق ارتقای بهره وری و سرمایه گذاری و دست یابی به رشد اقتصادی ۷.۳ درصدی در بخش کشاورزی در سطح استان است، گفت: با تحقق این موضوع، افزایش درآمد کشاورزان، رفع مشکل بیکاری و اشتغال جوانان، توسعه صادرات را شاهد خواهیم بود و ارزآوری خوبی نیز از این طریق عاید استان خواهد شد.

وی گفت: یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم و اثرگذار حوزه کشاورزی که باید هر چه سریع‌تر نهادینه و اجرایی شود، مدیریت مصرف بهینه آب است، که رویکرد جدید دولت سیزدهم در بحث کمک به بحران کم آبی دریاچه ارومیه در فاز دوم اقدامات نرم افزاری است که نقش کشاورزان در این زمینه خیلی مهم و تأثیر گذار است.

معتمدیان با بیان اینکه رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در کنار بهبود معیشتی فعالان این حوزه با لحاظ ارتقای راندمان آب از برنامه‌هایی است که در راستای توسعه این بخش مهم از اقتصاد استان دنبال می‌شود، ادامه داد: کشاورزان نقش بسیار مهمی در اشتغال، تولید ثروت و درآمد استان دارند و باید نگاه ویژه ای به این بخش صورت گیرد که این نگاه در لایحه بودجه سال آینده لحاظ شده است.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی از ضرورت‌های استان به شمار می‌رود، عنوان کرد: درصدد هستیم با توجه به وضعیت دریاچه ارومیه اقدامات نرم افزاری مدیریت مصرف آب را در دستور کار قرار دهیم.

وی گفت: فاز اول و سخت افزاری طرح‌های مربوط به احیای دریاچه ارومیه شامل ساخت سد، احداث تونل و تصفیه خانه در حال رسیدن به سرانجام است و در صدد پرداختن به حوزه نرم افزاری هستیم که محور مهم این بخش نیز حوزه جهاد کشاورزی به شمار می‌رود.

معتمدیان با اشاره به تدوین سند سازگاری با کم آبی در آذربایجان غربی تاکید کرد: توسعه کشت گلخانه‌ای و تغییر الگوی کشت، ایجاد مقدمات مکانیزه کردن اراضی، استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری و آبیاری تحت فشار از اولویت‌های ما در این بخش است.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: خروجی این برنامه‌ها برای ارزش افزوده بیشتر در بخش کشاورزی است و امیدواریم این ارزش افزوده در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا زمینه رضایت بیشتر این قشر را فراهم کند.