به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رسول ساکی، دبیر مجمع فعالان جمعیت (جبهه مردمی جمعیت) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری سه رویداد در هفته جوانی جمعیت خبر داد و گفت: قرار است در هفته جوانی جمعیت سه رویداد برگزار شود.

وی ادامه داد: اولین مورد پویش «برکتِ خونه» است که در آن پدر مادرها تجربه و خاطرات شیرین خود از ورود فرزندان‌شان به زندگی را در قالب یک کلیپ ۵۰ ثانیه‌ای روایت می‌کنند. در این پویش برادر و خواهرها هم می‌تواننند از خاطرات خوشی که با هم داشته‌اند در قالب تجربه و روایت در یک کلیپ ۳۰ الی ۵۰ توضیح دهند.

حجت الاسلام ساکی افزود: دومین رویداد، برگزاری نمایشگاه «رویش زندگی» است. می‌دانیم که یک جنین از همان زمان انعقاد نطفه حیات دارد. بخشی از مردم که به سقط جنین روی می‌آورند، به جنین صرفاً به عنوان یک موجود که حیات نباتی دارد نگاه می‌کنند. در حالی که حیات او، حیات انسانی است.

دبیر مجمع فعالان جمعیت گفت: تابلوهای این نمایشگاه در اختیار رابطین استان‌ها و اعضای بسیج قرار گرفته و روایتگر هم دارد که هر کدام از تابلوها را برای مردم روایت کند. در این رویداد برخی افراد نیز به عنوان حامی حیات جنین تمایل به همکاری خود را اعلام کرده‌اند.

حجت الاسلام ساکی همچنین بیان کرد: علاوه بر این‌ها مسابقه کتابخوانی با توجه به همزمانی با نمایشگاه کتاب می‌تواند مورد پسند عموم جامعه باشد. از این رو کتاب «ایران جوان بمان» نوشته عباس ولدی با تخفیف ویژه‌ای عرضه شده و مسابقه‌ای برگزار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: جوایز این مسابقات در مجموع ۱۵ گوشی هوشمند به ۱۵ نفر، ۵۰ اسکان رایگان همراه با خانواده در مشهد مقدس و بیش از ۲۵۰ کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی خواهد بود.