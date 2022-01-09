تردد موتور و خودروهای دودزا در تهران تا سه شنبه ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، عابد ملکی عصر یکشنبه در یازدهمین جلسه کار گروه هماهنگی اضطرار آلودگی هوا با اشاره به گزارش اداره هواشناسی استان مبنی بر استمرار پایداری هوا و انباشت آلایندهها تا پایان روز سه شنبه ۲۱ دی ماه اظهار داشت: مقرر شد پایگاههای سیار فوریتهای پزشکی اورژانس و هلال احمر در مناطق پر تردد شهر جانمایی شوند و پلیس راهور تهران بزرگ نسبت به جلوگیری از تردد موتورسیکلتها و خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و همچنین وسایل نقلیه دودزای دارای معاینه فنی اقدامات لازم را به عمل آورد.
وی ادامه داد: با همکاری فرمانداری تهران و اتحادیه کامیون داران شهر تهران، پلیس راهور از تردد شبانه کامیونها به استثنای کامیونهای حامل سوخت و مواد غذایی و مواد فاسدشدنی طی شب دوشنبه هفته جاری جلوگیری نمایند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران عنوان کرد: شهرداران استان نسبت به جلوگیری از فعالیتهای عمرانی که موجب تشدید آلودگی هوا میشود اقدام کنند و پایش ویژه، شناسایی منابع آلاینده، اعلام هشدار اخطار و اقدامات تشدیدی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان با جدیت تداوم یابد.
ملکی سپس گفت: شهرداری تهران و اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان نسبت به جلوگیری از روشن ماندن اتوبوس و مینی بوسها در پایانه مسافربری درونشهری و برونشهری اقدام کنند و ممنوعیت مصرف نفت کوره در همه واحدهای نیروگاهی صنعتی، تولیدی معدنی و خدماتی استان کماکان ادامه یابد.
وی بیان کرد: از هرگونه فعالیت ورزشی در محیطهای باز خودداری شود و صدا و سیما و رسانهها نسبت به اطلاعرسانی لازم، توصیهها و جلب همکاری و مشارکت عمومی در حوزه پرهیز از اقدامات منجر به آلودگی هوا و رعایت نکات بهداشتی ویژه شرایط اضطرار آلودگی هوا و کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و پرهیز از سفرهای غیرضروری، کاهش مصرف انرژی و نظایر آن اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با توصیه نسبت به استفاده از ماسکهای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط آحاد مردم به ویژه شاغلین، پلیس راهور و شهرداریها که بیشترین مواجهه با آلودگی هوا و حضور در فضای باز دارند، افزود: شرکت گاز استان نسبت به تداوم تأمین سوخت گاز مورد نیاز نیروگاهها و واحدهای متصل به شبکه گازرسانی که فعالیتهای آنها در این شرایط ضروری است اقدام کنند.
ملکی خاطرنشان کرد: شهرداران استان جهت جلوگیری از پسماند سوزی و سوزاندن شاخ و برگ درختان نظارت ویژه اعمال نمایند و فعالیت تولید، خرید و فروش واحدهای تولید بتن آماده شن و ماسه و آسفالت در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری تعطیل شوند.
وی تاکید کرد: مهدکودکها و پیش دبستانیها در روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته جاری تعطیل و مدارس ابتدایی شهر تهران و شهرستانهای استان به استثنای شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، رودهن و پردیس به صورت غیرحضوری برگزار گردد.
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