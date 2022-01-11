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۲۱ دی ۱۴۰۰، ۱۲:۲۷

چمران در جمع خبرنگاران:

پست های مدیریتی دو شغله در شهرداری نخواهیم داشت

پست های مدیریتی دو شغله در شهرداری نخواهیم داشت

رئیس شورای اسلامی شهر تهران از تاکید شهردار تهران بر عدم وجود پست های مدیریتی دو شغله در شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در حاشیه جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: بحث ساماندهی توسعه فرهنگی میدان آزادی امروز از دستور کار شورا خارج شد چراکه توسط کمیسیون مربوطه آماده نشده بود.

وی درباره طرح دو فوریتی جلسه گذشته و منتفی شدن آن گفت: آن طرح اعلام وصول نشد و پیشنهادی آوردیم مبنی بر اینکه در شهرداری نباید پست‌های دو شغله داشته باشیم البته این متن قانون است و احساس کردیم که ممکن است در برخی مدیریت‌ها این اتفاق رخ دهد.

رئیس شورای شهر تاکید کرد: طی گفتگو با شهردار تهران نیز این موضوع مورد تاکید شهردار تهران قرار گرفت لذا این طرح به صورت خود به خود منتفی شد.

کد مطلب 5397237
ساناز باقری راد

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