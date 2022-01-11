پست های مدیریتی دو شغله در شهرداری نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در حاشیه جلسه امروز شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: بحث ساماندهی توسعه فرهنگی میدان آزادی امروز از دستور کار شورا خارج شد چراکه توسط کمیسیون مربوطه آماده نشده بود.

وی درباره طرح دو فوریتی جلسه گذشته و منتفی شدن آن گفت: آن طرح اعلام وصول نشد و پیشنهادی آوردیم مبنی بر اینکه در شهرداری نباید پست‌های دو شغله داشته باشیم البته این متن قانون است و احساس کردیم که ممکن است در برخی مدیریت‌ها این اتفاق رخ دهد.

رئیس شورای شهر تاکید کرد: طی گفتگو با شهردار تهران نیز این موضوع مورد تاکید شهردار تهران قرار گرفت لذا این طرح به صورت خود به خود منتفی شد.