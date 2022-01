به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در اوگاندا، متن انگلیسی بیانات مهم رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای که به مناسبت قیام خونین مردم قم ایراد شد در رسانه‌ها و شبکه‌ها و صفحات مجازی، اجتماعی، کانال تلگرامی مطالعات فرهنگی ایران – آفریقا ،گروه‌های خبری ایران - اوگاندا ، ایران در اوگاندا، انجمن فارسی آموزان اوگاندا، پرتال جدید نمایندگی فرهنگی و... تحت عنوان «غیرت دینی ایران را در بزنگاه‌های مختلف نجات داده است – Religious Zeal Has Saved Iran in Trying Times» منتشر و علاوه بر آن به آدرس‌های الکترونیکی بیش از چهارصد فرهیخه و شخصیت علمی، دینی و فرهنگی اوگاندا ارسال شد.

بخشی از عناوین و خلاصه بیانات امام خامنه‌ای (مدظله العالی) به مناسبت سالگرد قیام خونین مردم قم در نوزده دی مندرج در رسانه‌های فوق الذکر به شرح زیر است:

«غیرت دینی عامل نجات کشور در بزنگاه‌های مختلف ملت ایران بوده است»، «غیرت دینی می‌تواند تهدیدات را به فرصت تبدیل کند»، «کینه عمیق آمریکا به نظام برخاسته از اعتقادات ملت ایران»، «آمریکا از بُن دندان با نظام اسلامی دشمن است»، «غیرت دینی همراه با عقلانیت و برخاسته از بصیرت است و بصیرت نیز شعبه و مظهری از عقلانیت است»، «امام خمینی(رض) مظهر کامل غیرت دینیِ همراه با عقلانیت و خردمندی بود» و «دستگاه محاسباتی آمریکایی‌ها حقا و انصافا معیوب و خراب است».

بخشی دیگر از سرفصل‌های این سخنرانی نیز از این قرار است:

«محاسبات غلط آمریکایی‌‎ها در به شهادت رساندن سردار سلیمانی نمونه دیگری از استمرار محاسبات غلط آمریکایی‌‎ها بود»، «حرکت عظیم و ابراز ارادت و محبت عمومی ملت ایران و مردم کشورهای دیگر در دومین سالگرد شهادت سردار»، «تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو»، «هر جا کار زمین مانده، پای فرصت‌طلبی، فساد، اشرافی‌گری و نگاه‌های غیرانقلابی در میان است»، «حفظ وحدت و انسجام ملی»، «دشمنان انقلاب با سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن و تلاش برای ایجاد اختلاف‌های مذهبی و درگیر کردن شیعه و سنّی»، «جمهوری اسلامی ایران را مظهر اسلام و حاکمیت امت اسلامی است»، «مراسم‌ عظیم تجلیل از شهید سلیمانی در کشورهای اسلامی نمونه‌ای از علاقه و تعصب و پشتیبانی امت اسلامی از جمهوری اسلامی از شرق آسیا تا غرب آفریقا است»، «لزوم تقویت امید به آینده» و...