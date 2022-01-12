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۲۲ دی ۱۴۰۰، ۱۰:۳۸

علت حادثه در دست بررسی است؛

آتش گرفتن ۲ دستگاه مینی بوس در تبریز

آتش گرفتن ۲ دستگاه مینی بوس در تبریز

تبریز- دو دستگاه مینی بوس پارک شده در کنار خیابان کوثر غربی تبریز بامداد امروز چهارشنبه دچار حریق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از این آتش‌سوزی خودروهای پارک شده در اطراف این مینی بوس جا به جا شدند تا شعله‌های آتش گسترش پیدا نکند.

مدیر امور ارتباطات سازمان آتش نشانی تبریز با اشاره به اینکه علت وقوع این حادثه از سوی کارشناسان در حال بررسی است افزود: آتش سوزی از قسمت جلویی مینی بوس عقب آغاز شده بود و به مینی بوس جلویی سرایت کرده بود.

سیامک نوروزی ادامه داد: آتش نشانان با مهار به موقع این آتش سوزی از افزایش خسارات مالی این دو مینی بوس پیشگیری کردند.

وی گفت: این حادثه خوشبختانه صدمات جانی نداشت.

کد مطلب 5397923

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