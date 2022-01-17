به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع رسانهای از شهادت «شیخ سلیمان الهذالین» از چهرههای برجسته مقاومت مردمی در شهر الخلیل خبر میدهند.
بر اساس این گزارش، شیخ سلیمان الهذالین حدود یک هفته پیش به وسیله یک کامیون متعلق به صهیونیستها زیر گرفته شد و به شدت مجروح گشت.
رسانههای فلسطینی امروز دوشنبه اعلام کردند که این چهره برجسته مقاومت مردمی در فلسطین به دلیل شدت جراحات وارده به شهادت رسیده است.
این درحالی است صبح امروز اعلام شد که از آغاز تنش و درگیریهای اخیر در نقب به ویژه روستای «اطرش»، رژیم صهیونیستی بیش از ۱۰۰ فلسطینی را در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ بازداشت کرده است.
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