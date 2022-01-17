شهادت یک جوان فلسطینی بر اثر تیراندازی نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نظامیان رژیم صهیونیستی امروز دوشنبه به یک جوان فلسطینی در چهارراه شهرک «گوش عتصیون» واقع در جنوب منطقه «بیت لحم» تیراندازی کردند که این امر سبب به شهادت رسیدن وی شد.

نظامیان صهیونیست ادعا می کنند که این جوان فلسطینی در تلاش برای چاقو زدن به نظامیان اشغالگر بود.

بنابراین گزارش، گلوله به سر این شهروند فلسطینی اصابت کرد و نظامیان رژیم صهیونیستی از حاضر شدن آمبولانس در محل حادثه جلوگیری کردند.

این درحالی است که وزارت بهداشت فلسطین صبح امروز از شهادت یک شهروند سالمند فلسطینی خبر دادند. علت مرگ او جراحتهای شدیدی بود که توسط خودروهای نظامی رژیم صهیونیستی در عملیات «دهس» به او وارد شده بود.