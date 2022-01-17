دریافت 6 MB کد مطلب 5401841 https://mehrnews.com/xWVQG ۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۴۹ کد مطلب 5401841 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۴۹ ماجرای نجات کودک افغانستانی به دست سربازان آمریکایی چه بود؟ در این فیلم روایتی از یک کودک افغانستانی که در فرودگاه کابل گم شده بود را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط وقوع انفجار در کابل/ ۲ کودک کشته شدند انفجار بمب در پایتخت افغانستان یک خودروی پلیس افغانستان در مرکز «کابل» هدف قرار گرفت وقوع انفجاری مهیب در پایتخت افغانستان/ آکادمی پلیس هدف قرار گرفت طالبان خبر درگیری با مرزبانان ترکمنستان را تکذیب کرد وقوع انفجار در پایتخت افغانستان/ ۲ غیرنظامی زخمی شدند خودرو حامل طالبان در کابل هدف قرار گرفت برچسبها افغانستان نوزاد نظامیان آمریکایی فرودگاه کابل
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