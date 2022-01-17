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کد مطلب 5401841
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۲۷ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۴۹

ماجرای نجات کودک افغانستانی به دست سربازان آمریکایی چه بود؟

ماجرای نجات کودک افغانستانی به دست سربازان آمریکایی چه بود؟

در این فیلم روایتی از یک کودک افغانستانی که در فرودگاه کابل گم شده بود را مشاهده می کنید.

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