سهم گلستان در طرح کارورزی ۲۷۰۰ نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طرح کارورزی و مشوقهای بیمهای از سال گذشته شروع شده و امسال هم ادامه دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان افزود: گلستان دو هزار و ۷۰۰ سهمیه استانی دارد و تمامی صنوف، رشتههای کشاورزی، صنعتی و خدماتی میتوانند در این طرح ثبت نام کنند.
وی بیان کرد: فارغ التحصیلان دانشگاهی که رشته آنها با فعالیت اقتصادی آن شرکت مرتبط باشد میتوانند در این طرح جذب شده و تا دو سال سهم بیمه کارفرما توسط اداره کار پرداخت میشود.
مازندرانی گفت: افرادی که میزان تحصیلات آنها کمتر از کارشناسی است هم میتوانند در این طرح شرکت کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: تمام کارگاههایی که جدید تأسیس میشوند هم میتوانند در این طرح ثبت نام کرده و از مشوقهای بیمهای آن استفاده کنند.
مازندرانی هدف از اجرای این طرح را جذب و اشتغال بیشتر دانش آموختگان دانشگاهی عنوان و گفت: انتقال مهارت و تجربه و همچنین ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسب و کار از اهدافی است که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این طرح دنبال میکند.
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