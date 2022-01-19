چالش برف و یخبندان در آذربایجان غربی/راه ۲۵۰ روستا مسدود است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بارش برف از نخستین دقایق بامداد روز یکشنبه در آذربایجان غربی آغاز و تا روز سه شنبه در استان ادامه یافت تا مردم سنگین‌ترین برف ۱۰ سال گذشته را تجربه کنند.

بعد از آغاز بارش سنگین برف راه‌های ارتباطی استان مسدود، معابر اصلی شهرها در محاصره برف و یخبندان قرار گرفت و مدارس آموزش حضوری را تعطیل کردند اما آنچه بیش از همه مورد گلایه و نارضایتی مردم قرار گرفت ضعف نیروهای مدیریت بحران برای مقابله با اثرات این بارش‌ها و خدمات رسانی بود.

هر چند از روز یکشنبه تاکنون همه نیروهای امدادی، راهداری و مدیریت بحران استان بسیج شدند تا راه‌ها را بازگشایی کنند اما یخبندان و کندی تردد در داخل شهرها و برخی راه‌های مواصلاتی همچنان موجب نارضایتی و گلایه مردم شده است.

فعالیت در حوزه‌های جاده‌ای و بین شهری هر چقدر جوابگو باشد ولی در اقدامات شهری برای جلوگیری از بروز مشکل برای شهروندان به ویژه در ارومیه، گلایه‌های زیادی وجود داشت و بسیاری از مردم، از اقدامات پس از بارش صورت گرفته ابراز نارضایتی دارند.

این گلایه‌ها به حدی بود که رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه بابت کم کاری در برف‌روبی معابر از شهروندان عذرخواهی کرد و پس از حضور استاندار آذربایجان غربی در معابر شهری برای بررسی اقدامات صورت گرفته، حجت الاسلام محمد خلیل پور رئیس شورای شهر و سخنگوی این شورا تا پاسی از نیمه شب در سامانه ۱۳۷ شهرداری مستقر شدند تا پاسخگوی مشکلات مطرح شده از سوی شهروندان باشند.

بر اساس اعلام هواشناسی آذربایجان غربی سامانه بارشی جدیدی از اواخر امروز چهارشنبه آذربایجان غربی را فرا می‌گیرد و در حال حاضر نیز استان در محاصره برف و یخبندان قرار دارد و سردترین روزهای سال را سپری می‌کنند.

بارش برف سنگین کولاک شدید، وزش باد و سرمای هوا که از روز گذشته در این شهرستان و دیگر نقاط آذربایجان‌غربی آغاز شده است و همچنان ادامه دارد مشکلاتی را برای شهروندان این استان بوجود آورده است.

راه ارتباطی ۲۵۰ روستای آذربایجان غربی مسدود است

مدیرکل راهداری حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی از بازگشایی ۱۵۵۰ راه روستایی که از سه روز گذشته بر اثر بارش برف و کولاک در آذربایجان غربی مسدود شده بود خبر داد و گفت: تلاش برای بازگشایی ۲۵۰ راه روستایی در استان نیز ادامه دارد.

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استان دارای بیش از دو هزار و ۸۰۰ روستا با طول مسیر ۵ هزار کیلومتری است، افزود: با وجود بارش سنگین برف تمامی محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی باز است و تردد در این محورها جریان دارد.

شکری خاطرنشان کرد: طبق آخرین برآوردهای صورت گرفته، مسیر ارتباطی کمتر از ۲۰۰ روستای این استان در شهرستان‌های مختلف شمالی، مرکزی و جنوبی بر اثر بارش برف و کولاک مسدود است.

وی با بیان اینکه این روستاها نیز با توجه به کولاک چندین باره به ویژه در شهرستان‌های خوی، چالدران، سلماس، پیرانشهر و تکاب مسدود مانده است، ادامه داد: با تلاش قابل توجه راهداران و اهتمام برای بازگشایی مسیرها که حتی در برخی مسیرها به ۲ یا سه بار نیز می‌رسید، طی ۲۴ ساعت گذشته دهها روستا بازگشایی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه برای بازگشایی مسیرهای روستایی و بین شهری ۴۵۰ دستگاه ناوگان توسط راهداری و ۵۰ دستگاه نیز از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شده است، ادامه داد: همه مسیرهای بین شهری استان باز است و فقط مسیر کم ترافیک مهاباد – پسوه – پیرانشهر مسدود مانده که تلاش برای بازگشایی آن ادامه دارد.

شکری گفت: مسافران فقط در صورت لزوم وارد جاده شوند و در این صورت نیز تمام موارد ایمنی را رعایت کرده و زنجیر چرخ، جیره خشک و لباس گرم همراه داشته باشند.

محور مهاباد - بوکان به دلیل کولاک مسدود است

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد نیز در خصوص آخرین وضعیت راه‌های این شهرستان گفت: محور مهاباد - بوکان (جاده برهان) در جنوب آذربایجان غربی به دلیل کولاک شدید و عدم دید کافی به طور موقت دوباره مسدود شد.

محسن خادمی اظهار کرد: تردد در محور مهاباد - بوکان از جاده برهان از صبح امروز به دلیل کولاک شدید و نبود دید کافی حتی با استفاده از زنجیرچرخ با دشواری انجام می‌گیرد از این‌رو تا عادی شدن اوضاع موقتاً مسدود بوده و رانندگان از مسیر جایگزین مهاباد - میاندوآب - بوکان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این محور ۲ روز قبل نیز به همین دلیل مسدود اعلام شده بود اضافه کرد: محور مهاباد - پسوه - پیرانشهر نیز از سه روز قبل به دلیل برف سنگین و کولاک همچنان مسدود است و با وجود آنکه بخشی از این مسیر تا "سره میدان" بازگشایی شده است ولی تردد در آن همچنان جریان ندارد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مهاباد افزود: تردد در دیگر محورهای این شهرستان در جریان است و گروه‌های راهداری با تلاش شبانه روزی خود با برف روبی و نمک پاشی این محورها از مسدود شدن آن جلوگیری کرده‌اند.

خادمی اضافه کرد: برای تسریع در برف روبی محورهای اصلی و روستایی از ۶ دستگاه ماشین آلات بخش خصوصی نیز برای برفروبی این محورها استفاده شده است.

وی همچنین به رانندگانی که قصد تردد در جاده‌ها و گردنه‌های برفگیر مهاباد را دارند توصیه کرد وسایل نقلیه خود را به زنجیرچرخ و دیگر وسایل ایمنی زمستانی مجهز و با سرعت مطمئنه و با رعایت فاصله طولی رانندگی کنند و به دلیل تداوم بارش‌ها و لغزندگی جاده‌ها از سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

سامانه بارشی جدید آذربایجان غربی را فرا می‌گیرد

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی حاکی از ورود سامانه بارشی جدیدی از بعد ازظهر چهار شنبه به آذربایجان غربی است.

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و با ادامه فعالیت سامانه بارشی در برخی نقاط به ویژه نیمه جنوبی استان شاهد بارش متناوب برف همراه با وزش باد، کولاک برف و کاهش دید در جاده‌ها خواهیم بود.

صابری با بیان اینکه بارندگی‌ها از ابتدای هفته جاری تقویت شده است و این بارش‌ها در مناطق جنوبی و مرکزی استان شدت بیشتری دارد، ادامه داد: ایستگاههای هواشناسی و باران سنجی استان در بوکان ۳۵، شاهین‌دژ ۳۰، سردشت ۲۷، اشنویه ۳۳، نقده ۳۳ و ارومیه ۹ میلیمتر بارندگی ثبت کرده‌اند که بیشترین میزان بارندگی در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: هوای استان امروز سه شنبه آرام توأم با مه صبحگاهی و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود اما از روز چهارشنبه سامانه بارشی دیگری در استان فعال می‌شود که موجب بارش برف و وزش باد می‌شود.

وی با اشاره به کاهش محسوس دما در استان به میزان پنج تا ۱۰ درجه سانتی گراد ادامه داد: بارش متناوب برف و برودت هوا تا روز پنجشنبه ادامه دارد و لازم است تا شهروندان، کوهنوردان و رانندگان موارد ایمنی را رعایت کنند.

امداد رسانی به ۱۴۰۰ مسافر گرفتار در برف آذربایجان غربی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی از امداد رسانی به بیش از هزار و ۴۰۰ مسافر گرفتار در برف و کولاک محورهای مواصلاتی استان خبر داد.

امیر جعفرزاده در این زمینه اظهار کرد: با اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان، تیم‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر در قالب ۴۴ حادثه برف و کولاک جاده‌ای و کوهستانی امدادرسانی کردند.

وی ادامه داد: از این تعداد مسافر امدادرسانی شده ۱۰ نفر به مراکز درمانی انتقال و ۱۰۵ نفر از گرفتار شدگان برف و کولاک نیز در مراکز امدادی جمعیت هلال احمر اسکان داده شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان‌غربی گفت: ۷۶ تیم عملیاتی و ۳۰۰ نفر نیروی امدادی با ۵۵ دستگاه خودرو آمبولانس در این عملیات‌ها امداد رسانی کردند.

جعفرزاده بیان کرد: در این عملیات‌های جداگانه که خودروها درگیر برف و کولاک بودند، نیروهای امدادی هلال‌احمر اقلام خوراکی اضطراری نیز بین سرنشینان آنها توزیع کردند.

آمادگی برای مقابله با بروز سیل ناشی از بارش برف در آذربایجان غربی

مدیرعامل آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با اشاره به آمادگی کامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی در مواجهه با سیلاب‌های احتمالی تصریح کرد: طی ۴ ماه گذشته و از آغاز سال آبی جدید تا به امروز عمده بارش در استان آذربایجان غربی به صورت برف بوده است لذا در رودخانه‌هایی که بر روی آنها در بالا دست سد وجود دارد با مشکل خاصی موجه نیستیم و در صورت بروز سیل، آب جاری شده در پشت مخازن سدها ذخیره سازی خواهد شد.

یاسر رهبردین افزود: اما در رودخانه‌هایی که سد وجود ندارد مانند نازلو، باراندوز و گدار، لایروبی‌های لازم تا مقطع دریاچه ارومیه و دشت‌های سیلابی انجام شده است. همچنین با اجرایی نمودن طرح کنترل سیلاب که از ماه‌ها قبل مفاد آن تدوین و مصوب شده بود و با اعلام به موقع هشدارهای لازم از طرق مختلف اعم از صدا و سیما، خبرگزاری‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی همچنین لایروبی و نقاط حادثه خیز با آمادگی کامل ماشین آلات، از بروز خطر برای هم استانی‌های عزیز جلوگیری خواهیم کرد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تاکید کرد: کنترل سیلاب در داخل محدوده شهری بر عهده شهرداری‌ها می‌باشد اما با توجه به اهمیت حفظ سلامت و هم راستا با هم افزایی دستگاه‌های اجرایی، شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با تمام توان آماده همکاری با شهرداری در مواجهه با سیلاب داخل شهر نیز هستیم.

رهبردین با اشاره به وضعیت بارندگی در سطح استان گفت: میزان بارش در استان آذربایجان غربی از ابتدای سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به صورت باران و برف، با رشد ۸.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ میلیمتر افزایش را نشان می‌دهد که در حوضه آبریز دریاچه ارومیه این میزان به ۳.۸ میلیمتر رسیده است.

وی افزود: با وجود این میزان افزایش بارش از ابتدای مهر ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ورودی سدهای استان همچنان با کاهش ٣١ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو هست که با برنامه ریزی دقیق و مدون سعی خواهیم داشت همانند سال گذشته، تأمین آب شرب، صنعت، کشاورزی و حقابه دریاچه ارومیه با تهدید مواجه نشود.