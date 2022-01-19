  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ دی ۱۴۰۰، ۲۳:۲۳

فرماندار دالاهو خبر داد؛

مسدودی مسیر ۷روستا از توابع شهرستان دالاهو

مسدودی مسیر ۷روستا از توابع شهرستان دالاهو

کرمانشاه- فرماندار دالاهو با اشاره به بارش سنگین برف در پی ورود سامانه بارشی به غرب کشور، گفت: از مجموع ۱۴۷ روستا از توابع شهرستان دالاهو مسیر هفت روستای دیگر همچنان مسدود است.

کرم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مجموعه راهداری برای بازگشایی مسیرهای روستایی در این شهرستان، اظهار کرد: مسیر روستاهای بانیاران بخش گهواره همچنان مسدود است و خدمت رسانان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در راستای حل مشکلات جاده‌ای در این منطقه تلاش هستند.

وی افزود: از شروع بارش برف در منطقه تا امروز از ۱۴۷ روستای شهرستان دالاهو تنها مسیر هفت روستا مسدود است که با تلاش مجموعه راهداری پیگیر بازگشایی مسیر این روستاها هستیم.

فرماندار دالاهو با اشاره به قطع برق در پی بارش سنگین برف در برخی از روساهای شهرستان دالاهو، تصریح کرد: برق روستاهای نیلبگ، سفرشاه و بریخانی با بارش سنگین برف قطع شده و با توجه به اینکه راه دسترسی به این روستاها مسدود بود با کمک نفربرهای زرهی ارتش، پرسنل عملیاتی اداره برق وارد منطقه شده و بالاخره ظهر امروز برق این روستاها نیز وصل شد.

وی گفت: تمامی امکانات برق، آب و گاز در حوزه شهرستان دالاهو برقرار بوده و مسیرهای روستایی باز هستند و از همکاری مردم روستاها و صبر و شکیبایی آنها سپاس‌گزاری می‌کنم.

کد مطلب 5404370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها