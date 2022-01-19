مسدودی مسیر ۷روستا از توابع شهرستان دالاهو

کرم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مجموعه راهداری برای بازگشایی مسیرهای روستایی در این شهرستان، اظهار کرد: مسیر روستاهای بانیاران بخش گهواره همچنان مسدود است و خدمت رسانان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در راستای حل مشکلات جاده‌ای در این منطقه تلاش هستند.

وی افزود: از شروع بارش برف در منطقه تا امروز از ۱۴۷ روستای شهرستان دالاهو تنها مسیر هفت روستا مسدود است که با تلاش مجموعه راهداری پیگیر بازگشایی مسیر این روستاها هستیم.

فرماندار دالاهو با اشاره به قطع برق در پی بارش سنگین برف در برخی از روساهای شهرستان دالاهو، تصریح کرد: برق روستاهای نیلبگ، سفرشاه و بریخانی با بارش سنگین برف قطع شده و با توجه به اینکه راه دسترسی به این روستاها مسدود بود با کمک نفربرهای زرهی ارتش، پرسنل عملیاتی اداره برق وارد منطقه شده و بالاخره ظهر امروز برق این روستاها نیز وصل شد.

وی گفت: تمامی امکانات برق، آب و گاز در حوزه شهرستان دالاهو برقرار بوده و مسیرهای روستایی باز هستند و از همکاری مردم روستاها و صبر و شکیبایی آنها سپاس‌گزاری می‌کنم.