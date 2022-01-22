لالی میزبان مسابقات فوتسال نونهالان رده سنی زیر ۱۵ سال کشور

گودرز ترکی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشت تیم از استانهای همدان، مرکزی، اصفهان، بوشهر، یزد و خوزستان در این مسابقات حضور دارند.
وی افزود: مسابقات فوتسال از ۲۷ بهمن ماه تا ۴ اسفند سال جاری و به مدت ۷ روز برگزار میشود و استانهای ذکر شده با رعایت کامل شیوه نامههای بهداشت بهداشتی در این مسابقات به رقابت با یکدیگر میپردازند.
ترکی زاده بیان کرد: مسابقات در چهار گروه به میزبانی استانهای سیستان و بلوچستان، ایلام، آذربایجان غربی، خوزستان برگزار میشود از هر گروه دو تیم به مرحله بالاتر صعود کرده که در مرحله دوم با یکدیگر به رقابت میپردازند.
فرماندار شهرستان لالی گفت: در پایان دو تیم برتر به لیگ برتر فوتسال کشور صعود میکنند.
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