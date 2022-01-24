میر جلال‌الدین کزازی نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب، گفت: من می‌انگارم که در این روزگار که تنگنایی از بیماری کرونا پیش آمده است و نمی‌توان مانند گذشته در نمایشگاه کتاب به گردش پرداخت و کتاب‌هایی را که نیاز است، خریداری کرد شیوه برگزاری مجازی نمایشگاه کتاب تهران، شیوه پسندیده‌ای است. هرچند که بهره‌بردن از این‌نمایشگاه مجازی برای همگان انجام‌پذیر نیست، زیرا بسیار هستند کسانی که دانش و آگاهی بایسته را ندارند که از رسانه‌ها بهره ببرند اما من گمان دارم چنین نمایشگاهی برای کسانی که می‌توانند از رسانه‌ها بهره ببرند، کارآمد است و آن‌ها بدین‌گونه می‌توانند کتاب‌هایی را که نیاز دارند، به آسانی بیابند و بخرند.

وی افزود: به هر روی هرچه خودروها کمتر در خیابان‌ها در حرکت باشند، هوا کمتر آلوده خواهد شد. اگر به درستی بتوانیم ما انگیزه‌های حرکت خودروها را بکاهیم در پاکیزگی هوا اثر خواهد نهاد هر چند این اثرگذاری آنچنان نیست که آلودگی را یک‌سره از میان ببرد. بخشی از آلودگی شهرهای بزرگ از خودروها است و بخش بیشتر آن از آلاینده‌های دیگری چون کارخانه‌ها و سوزاندن سوخت‌های فسیلی است.

این‌استاد دانشگاه در ادامه گفت: من می‌انگارم کسانی که به کتاب دلبسته‌اند و کتابخوان هستند از نمایشگاه مجازی هم بهره خواهند برد شاید حتی بیشتر از گذشته که نمایشگاه به این‌شیوه برگزار نمی‌شد زیرا همین رفتن به نمایشگاه و گشتن در آن تالار و دیدن غرفه‌های پر شمار هر چند از دیدی مایه شادمانی بود، به هر روی دوستدار کتاب، کتاب را از نزدیک می‌دید، برمی‌داشت و نگاهی می‌افکند اما به هر روی همان رفت‌وآمد و زمانی که بیهوده شاید در برخی از غرفه‌ها هزینه می‌شد، در نمایشگاه مجازی نیست. می‌انگارم که آری برای کسانی که در پی کتاب هستند نمایشگاه مجازی می‌تواند شاید حتی دلکش‌تر و سودمندتر از نمایشگاه پیشین باشد اما کسانی که برای نوجویی و گردش به نمایش می‌رفتند پیداست که نمی‌توانند همان بهره را از نمایشگاه مجازی ببرند چون می‌دیدیم کسانی را که در باغ نمایشگاه سفره می‌گستردند و بر خوان می‌نشستند.

کزازی در پایان گفت: پیام من برای مردم این این‌است که به هر شیوه بیش با کتاب در پیوند باشند. کتاب بخوانند و کتاب را به یکی از نیازهای روزانه زندگی‌شان دگرگون کنند.