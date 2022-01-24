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۴ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۳۲

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خبرداد؛

بهبود ۸۶ هزار و ۵۰۱ بیمار کرونا در کهگیلویه و بویراحمد

بهبود ۸۶ هزار و ۵۰۱ بیمار کرونا در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج- رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از بهبود ۸۶ هزار و ۵۰۱ نفر از مبتلایان به کرونا در این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز یزدان‌پناه افزود: هم اکنون ۶۶ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری هستند که ۸ نفر مبتلای قطعی و ۲ نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی بیان کرد: از ۱۴۵ نمونه PCR دریافت شده از آزمایشگاه‌های سلولی و مولکولی یاسوج و دهدشت حدود ۲۰ درصد موارد مثبت بودند و بیشترین موارد مثبت در شهرستان‌های بویراحمد و گچساران بود.

یزدان‌پناه خاطر نشان کرد: از مردم شریف استان خواهشمندیم که واکسیناسیون خود و خانواده را تکمیل نمایند تا شاهد کاهش موارد مثبت، موارد بستری و فوت در استان باشیم همچنین رعایت پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرید.

وی یادآور شد: توصیه همیشگی ما این است که زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و برقراری تهویه مناسب را جدّی بگیرید و از شرکت در دورهمی ها و مراسمات جدا خودداری کنند.

کد مطلب 5407457

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