بهبود ۸۶ هزار و ۵۰۱ بیمار کرونا در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز یزدان‌پناه افزود: هم اکنون ۶۶ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری هستند که ۸ نفر مبتلای قطعی و ۲ نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی بیان کرد: از ۱۴۵ نمونه PCR دریافت شده از آزمایشگاه‌های سلولی و مولکولی یاسوج و دهدشت حدود ۲۰ درصد موارد مثبت بودند و بیشترین موارد مثبت در شهرستان‌های بویراحمد و گچساران بود.

یزدان‌پناه خاطر نشان کرد: از مردم شریف استان خواهشمندیم که واکسیناسیون خود و خانواده را تکمیل نمایند تا شاهد کاهش موارد مثبت، موارد بستری و فوت در استان باشیم همچنین رعایت پروتکل‌های بهداشتی را جدی بگیرید.

‌وی یادآور شد: توصیه همیشگی ما این است که زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و برقراری تهویه مناسب را جدّی بگیرید و از شرکت در دورهمی ها و مراسمات جدا خودداری کنند.