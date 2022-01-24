بندر ایلات و نیروگاه اتمی دیمونا در بانک اهداف انصارالله یمن

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام صهیونیست به المانیتور گفت: حمله به امارات اوج جرات و شهامت حوثی ها بود و این جرات آنها به شدت اسرائیل را نگران می کند زیرا آن از توان بالایی در زمینه موشکی و پهپادی برخوردار هستند و تهدید آنها برای اسرائیل یک تهدید واقعی است.

تحلیلگران صهیونیست هم اعلام کردند: دست اندرکاران امور امنیتی اسرائیل پیش بینی می کنند که بندر ایلات و نیروگاه اتمی دیمونا و دیگر اهداف در اسرائیل در زمره بانک اهداف حوثی ها خواهد بود.

این تحلیلگران صهیونیست اعلام کردند: حوثی ها از توان بالایی برخوردارند و قادر به شلیک موشک و حملات پهپادی و هدف قرار دادن اهداف در برد ۲۰۰۰ کیلومتری به شکل دقیق هستند.

تحلیلگران صهیونیست گفتند: حمله به امارات هشدارآمیز بود و یمنی ها توان هدف قرار دادن اهداف بسیار مهم و حیاتی تر در امارات را هم دارند.

این تحلیلگران اذعان کردند: هدف قرار گرفتن عمق امارات بدترین کابوسی بود که می شد، تصور کرد.

از سوی دیگر عاموی یادلین رئیس سابق شعبه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی گفت: تهدیدی که علیه امارات صورت گرفت به اسرائیل هم خواهد رسید.

وی خواستار تشکیل ائتلاف صهیونیستی-اماراتی-آمریکایی برای رویارویی با چالش یمن شد.