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۴ بهمن ۱۴۰۰، ۱۶:۱۹

تحلیلگران صهیونیست اعلام کردند؛

بندر ایلات و نیروگاه اتمی دیمونا در بانک اهداف انصارالله یمن

بندر ایلات و نیروگاه اتمی دیمونا در بانک اهداف انصارالله یمن

تحلیلگران و محافل صهیونیست با اشاره به جرات مثال زدنی رزمندگان انصارالله در هدف قرار دادن امارات از آن به مثابه بدترین کابوس برای تل آویو نام بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام صهیونیست به المانیتور گفت: حمله به امارات اوج جرات و شهامت حوثی ها بود و این جرات آنها به شدت اسرائیل را نگران می کند زیرا آن از توان بالایی در زمینه موشکی و پهپادی برخوردار هستند و تهدید آنها برای اسرائیل یک تهدید واقعی است.

تحلیلگران صهیونیست هم اعلام کردند: دست اندرکاران امور امنیتی اسرائیل پیش بینی می کنند که بندر ایلات و نیروگاه اتمی دیمونا و دیگر اهداف در اسرائیل در زمره بانک اهداف حوثی ها خواهد بود.

این تحلیلگران صهیونیست اعلام کردند: حوثی ها از توان بالایی برخوردارند و قادر به شلیک موشک و حملات پهپادی و هدف قرار دادن اهداف در برد ۲۰۰۰ کیلومتری به شکل دقیق هستند.

تحلیلگران صهیونیست گفتند: حمله به امارات هشدارآمیز بود و یمنی ها توان هدف قرار دادن اهداف بسیار مهم و حیاتی تر در امارات را هم دارند.

این تحلیلگران اذعان کردند: هدف قرار گرفتن عمق امارات بدترین کابوسی بود که می شد، تصور کرد.

از سوی دیگر عاموی یادلین رئیس سابق شعبه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی گفت: تهدیدی که علیه امارات صورت گرفت به اسرائیل هم خواهد رسید.

وی خواستار تشکیل ائتلاف صهیونیستی-اماراتی-آمریکایی برای رویارویی با چالش یمن شد.

کد مطلب 5407982

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    نظرات

    • عباس IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
      1 0
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      اگه همه دنیا را هم با خودتون متحد کنید نمی توانید ملت قهرمان یمن را شکست دهید تا دیر نشده یا با شنا یا باهواپیما از فلسطین اشغالی فرار کنید
    • لبیک یا حسین (ع) IR ۱۷:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
      1 0
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      خطاب به دشمنان اسلام: بهتر است دست از سر مسلمانان بردارید وگرنه کاخ های پادشاهی تان را بر سرتان خراب می کنیم.
    • یک مسلمان IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۴
      1 0
      پاسخ
      الهم عج لولیک الفرج زنده با رزمندگان اسلام پیروزی نهایی نزدیک است

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