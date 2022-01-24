صعود به جام جهانی کار بزرگی بود/ کادر فنی جانفشانی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال ایران امروز دوشنبه با برتری ۲۷ بر ۲۶ برابر کویت، ضمن راهیابی به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی آسیا، جواز حضور در رقابت‌های جهانی را هم کسب کرد.

علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون ایران بعد از برد ایران گفت: خدا را شکر می‌کنم که مردم ایران شاد شدند. خوشحالم بعد از سال‌ها، هندبال ایران جهانی شد. امروز یکی از بهترین روزهای هندبال رقم خورد و کار بزرگی انجام شد.

پاکدل ادامه داد: روزی که همه اهالی هندبال منتظرش بودند رسید. امیدوارم این برد زمینه موفقیت‌های دیگر در هندبال بشود.

رئیس فدراسیون هندبال که با شبکه ورزش گفتگو می‌کرد، یادآور شد: کادر فنی تیم ملی جانفشانی کرد. امروز به حضرت زهرا توسل کردیم و ایشان هم دست ما را گرفت.