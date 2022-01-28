ایران در مذاکرات برجام دست بالا را دارد/ تغییر در رویکرد گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای مسجد امام (ره) سمنان با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران اسلامی با طرف‌های غربی، تاکید کرد: رویکرد گذشته در مذاکرات برجام ادامه ندارد.

وی با بیان اینکه شرایط در دولت سیزدهم تغییر کرده است، افزود: ایران اسلامی در این دوره از مذاکرات رویه‌ای تازه را در پیش گرفته و برجام را با دست بالا ادامه می‌دهد.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه در این دولت هرگز نوبت به مذاکرات منطقه‌ای و موشکی نخواهد رسید، گفت: مذاکرات وین بر حسب اصول تعیین شده از سوی ایران اسلامی پیش می‌رود.

مطیعی با بیان اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران شکست خورده است، بیان داشت: این موضوعی است که امروز خود آمریکایی‌ها هم به آن اعتراف دارند زیرا با اقتدار تیم جدید مذاکره جمهوری اسلامی روبرو شده‌اند.

وی با بیان اینکه وزیر خارجه آمریکا اعتراف کرده که این کشور به دلیل شکست تحریم‌هایش آماده مذاکره مستقیم است، افزود: سه اصل اساسی در مذاکرات مورد تاکید ایران اسلامی است نخست اینکه باید تحریم‌ها همگی و یکباره برداشته شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه ارائه تضمین از سوی غرب دیگر شرط ایران است، گفت: راستی آزمایی از سوی ایران سومین رکن تعیین کننده مذاکرات خواهد بود.

مطیعی با بیان اینکه در دوره‌های مختلف با رفتارهای متفاوت از سوی رهبران آمریکا مواجه بودیم، تاکید کرد: رویکرد دولت آمریکا مبنی بر مذاکره مستقیم با ایران است.

وی در دیگر بخش سخنان خود با اشاره به ایام الله دهه فجر، گفت: پیروزی انقلاب ایران به رهبری امام خمینی (ره) دوران سیاه و وابستگی به خارج از کشور را به پایان رساند لذا بازخوانی تاریخ پیش از انقلاب برای جوانان در راستای آشنایی آنها با حقیقت یک امر مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم سمنان مانند دیگر مردم مناطق دیگر این استان بعد از خطبه‌های نمازجمعه جنایت‌های آل سعود و متحدانش را در قبال مردم مظلوم یمن محکوم کردند.