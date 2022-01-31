پنجره نقل و انتقالاتی تراکتور باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیری‌ها انجام شده و با اعلام مدیرعامل تراکتور بدهی «اروین»، «فورچونه» و «حمزاوی» پرداخت شد.

تائیدیه پرداخت بدهی این بازیکنان به باشگاه ارسال شده و تراکتور مشکلی بابت جذب بازیکن ندارد.