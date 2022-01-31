به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیریها انجام شده و با اعلام مدیرعامل تراکتور بدهی «اروین»، «فورچونه» و «حمزاوی» پرداخت شد.
تائیدیه پرداخت بدهی این بازیکنان به باشگاه ارسال شده و تراکتور مشکلی بابت جذب بازیکن ندارد.
تبریز- با پرداخت مطالبات بازیکنان خارجی و اخذ تائیدیهها، پنجره نقل و انتقالاتی تراکتور باز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، با پیگیریها انجام شده و با اعلام مدیرعامل تراکتور بدهی «اروین»، «فورچونه» و «حمزاوی» پرداخت شد.
تائیدیه پرداخت بدهی این بازیکنان به باشگاه ارسال شده و تراکتور مشکلی بابت جذب بازیکن ندارد.
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