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۱۴ بهمن ۱۴۰۰، ۱۴:۴۸

در ۲۴ ساعت گذشته؛

۳۳۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کرمانشاه شناسایی شدند

۳۳۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کرمانشاه شناسایی شدند

کرمانشاه- رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: ۳۳۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در کرمانشاه شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی ظهر امروز پنجشنبه جمع خبرنگاران اظهار کرد: در شبانه روز گذشته ۲۹ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۳۰۲ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۷۶ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: خوشبختانه هیچ موردی از فوت با تشخیص قطعی ابتلاء به کرونا در استان ثبت نشده است.

محمدی گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، ۲ هزار و ۹۴۳ نفر است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۶۸ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۶۰ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.

کد مطلب 5416062

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