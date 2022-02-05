نتایج دوره بدون آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان می توانند با مراجعه سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.org از نتیجه خود مطلع شوند.

پذیرفته شدگان می توانند از ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۸ بهمن لغایت روز شنبه مورخ ۲۳ بهمن با مراجعه به سامانه آموزشیار به آدرس edu.iau.ac.ir و مطابق جدول زمانی اعلام شده نسبت به ثبت نام خود به صورت مجازی اقدام کنند.

لازم به ذکر است پذیرفته شدگان می توانند جهت اطلاع از شرایط و ضوابط ثبت نام به راهنمای ثبت نام که در سامانه این مرکز به آدرس sanjesh.iau.ir قرار گرفته است، مراجعه کنند.

راهنمای پذیرفته شدگان دوره بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان ) مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته بهمن ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی