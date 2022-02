آشنایی با روش +SFUE جدیدترین روش کاشت مو در ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کاشت مو روشی قطعی و کم عارضه برای بازیابی موهای از دست رفته است. امروزه کاشت مو با روش‌های متعددی انجام می‌شود که هر یک ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند. از میان روش‌های مختلف کاشت مو، یکی از جدیدترین و پرمزیت ترین این روش‌ها، متد SUPER FUE PLUS است. به منظور آشنایی بیشتر با متد کاشت موی SUPER FUE PLUS PLUS قصد داریم در این مطلب به تفصیل درخصوص آن صحبت کنیم. بنابراین اگر قصد آشنایی با این روش جدید کاشت مو را دارید، تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

کاشت مو چیست؟

ریزش مو موضوعی نگران کننده است؛ چرا که با زیبایی و جوانی چهره ارتباط تنگاتنگی دارد. دلایل متعددی می‌توانند باعث ریزش مو شوند که هر یک با روش‌های درمانی خاص، تحت کنترل و درمان قرار می‌گیرند. یکی از روش‌های درمان ریزش مو، کاشت مو است. بدون شک می‌توان گفت که کاشت مو، یکی از بهترین و موفق ترین روش‌های درمان ریزش مو است. سال هاست که متخصصان پوست و مو و جراحان زیبایی در سراسر دنیا، برای درمان ریزش مو اقدام به کاشت مو می‌کنند. اگرچه روش‌های متعددی برای کاشت مو وجود دارد؛ با این حال تمرکز همه آنها بر انتقال فولیکول‌ها یا گرافت های سالم مو از ناحیه برداشت (بانک مو) به ناحیه تحت ریزش است. فولیکول‌های انتقال یافته، مقاوم به درمان هستند و در نتیجه پس از انتقال به ناحیه بی مو، دچار ریزش نمی‌شوند.

اگر به دلایلی همچون آلوپسی آندروژنی یا ریزش موی ارثی، بیماری زمینه‌ای کنترل یا درمان شده، شکستگی، سوختگی و … دچار ریزش مو شده اید، می‌توانید از کاشت مو برای ترمیم موهای از دست رفته استفاده نمایید.

کاشت مو به روش‌های متعددی انجام می‌شود. روش‌های قدیمی تر، مبتنی بر برداشت نواری فولیکول‌ها بودند؛ به این صورت که تمام فولیکول‌های مورد نیاز، به صورت یکجا از ناحیه بانک مو که معمولاً در پشت سر واقع است، استخراج می‌شدند. اما در جدیدترین روش‌های کاشت مو، فولیکول‌ها به صورت واحدی برداشته می‌شوند و درنتیجه دیگر نیازی به ایجاد برش‌های بزرگ در ناحیه بانک مو نیست. روش‌های جدید، به روش‌های غیرجراحی کاشت مو، موسوم اند.

کاشت مو به روش SUPER FUE PLUS

روش SUPER FUE PLUS، یک روش جدید کاشت مو با کارایی بالا برای درمان ریزش مو است. این روش، جزو روش‌های بدون جراحی است؛ که مبتنی بر متد FUE (Follicular Unit Extraction) می‌باشند. همانطور که قبلاً هم گفتیم، در روش‌های بدون جراحی یا روش‌های مبتنی بر متد FUE، دیگر نیازی به ایجاد برش‌های بزرگ در پشت سر نیست و فولیکول‌ها به صورت تکی و با ایجاد سوراخ‌هایی با قطر کمتر از ۱ میلی متر استخراج می‌شوند. اما تفاوتی که روش جدید SUPER FUE PLUS با روش FUE دارد، در این است که در روش +SFUE از دستگاه‌های هوشمند برای استخراج و کاشت فولیکول‌ها استفاده می‌شود. این درحالی بود که فرآیند کاشت مو به روش FUE به دلیل اینکه به صورت دستی و بدون دستگاه، توسط پزشک انجام می‌شد بسیار زمانبر و خسته کننده بود.

نکته حائز اهمیت در خصوص روش SUPER FUE PLUS این است، که اگرچه مراحل برداشت و کاشت فولیکول‌ها به وسیله دستگاه‌های هوشمند صورت می‌گیرد؛ با این حال این پزشک است که باید با طرز استفاده صحیح از دستگاه‌ها آشنایی داشته باشد. بنابراین انتخاب پزشک ماهر در زمینه کاشت مو به روش SUPER FUE PLUS، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

کاندید مناسب برای کاشت مو به روش +SFUE

روش SUPER FUE PLUS به طور کلی برای اکثر افرادی که کاشت مو به آنها توصیه می‌شود، مناسب است. با این حال، این پزشک است که باید درمورد روش کاشت موی مناسب شما، تصمیم گیری نماید. کاشت مو به روش +SFUE، به افرادی با شرایط زیر توصیه می‌شود:

افرادی که به دلیل ضربه یا سوختگی، دچار ریزش مو شده اند؛

افرادی که دچار ریزش موی ژنتیکی هستند؛

افرادی که پوست سر آنها به دلایل ژنتیکی، انجام ورزش‌های سنگین یا کاشت موی قبلی سفت شده است و به همین دلیل، امکان استفاده از روش‌های کاشت موی قبلی مانند FUT در آنها فراهم نیست.

مراحل کاشت مو به روش +SFUE

مراحل کاشت مو با روش +SFUE، تفاوت‌هایی با روش‌های قبلی دارد. در ادامه، هر یک از مراحل کاشت مو به روش +SFUE را به طور مفصل شرح داده ایم.

اسکن و آنالیز سر

در این مرحله ابتدا پوست سر با استفاده از دستگاه‌های بسیار پیشرفته ۳D Scanner اسکن و آنالیز می‌شود. اطلاعات و نتایج حاصل از اسکن سر که در مراحل بعدی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند، عبارتند از:

اندازه گیری گستردگی ناحیه کاشت و تعیین تعداد فولیکول‌های مورد نظر برای رسیدن به حداکثر تراکم

آنالیز ناحیه برداشت فولیکول و تعیین تعداد فولیکول‌های قابل برداشت

بررسی ویژگی‌های پوست سر همچون چربی، کشسانی، رطوبت و...

بررسی و تعیین فولیکول‌های ضخیم با ریشه چندتایی

بررسی عمق ریشه موها؛ به منظور برداشت فولیکول‌ها با کمترین احتمال آسیب به آنها

بررسی وضعیت خون رسانی پوست سر

بررسی درصد موهای سفید و سیاه و برداشت حداکثری موهای سیاه رنگ

ترسیم خط مو با استفاده از دستگاه لیزری

ترسیم الگوی کاشت مو

بررسی بیماری‌های پوستی سر

پس از اسکن و ترسیم لیزری خط رویش موها، نوبت ضدعفونی سر در نقاط برداشت و کاشت می‌رسد. ضدعفونی سر، از اولین اقدامات در تمام روش‌های کاشت مو است که با هدف از بین بردن آلودگی‌ها و کاهش احتمال عفونت صورت می‌گیرد. علاوه بر آن، ضدعفونی سر باعث افزایش سرعت خون رسانی و در نتیجه بهبود سریع‌تر جای زخم‌ها می‌شود.

بی حس کردن پوست سر

بی حسی سر با هدف کاهش درد در حین برداشت و کاشت فولیکول‌ها صورت می‌گیرد. در کاشت مو به روش +SFUE، بی حسی با استفاده از دستگاه Needle Less SUPER FUE PLUS انجام می‌شود. یکی از مزیت‌های این دستگاه بی حسی، عدم استفاده از سوزن است. در سایر روش‌های کاشت مو، بی حسی با استفاده از تزریق مواد بی حس کننده انجام می‌شود. نفوذ سوزن به بخش‌های عمیق پوست سر، علاوه بر اینکه درد زیادی را به بیمار تحمیل می‌کند، باعث آسیب به ریشه‌های مو نیز می‌شود.

استخراج فولیکول‌ها از منطقه اهداکننده

در این مرحله، دستگاه هوشمند اقدام به استخراج فولیکول‌های چندتایی با حداکثر ضخامت می‌کند. قابلیت تنظیم سرعت چرخش کانولا، تنظیم زاویه، کمترین مقدار خونریزی، کمترین مقدار آسیب به فولیکول‌ها، افزایش ۵ الی ۷ برابری سرعت و دقت برداشت و احتمال ۴ الی ۵ برابری برداشت گرافت های ضخیم و چند ریشه‌ای، از جمله قابلیت‌هایی هستند که در نسل جدید این دستگاه ایجاد شده است.

از طرفی به دلیل استفاده از قلم و پانچ یک بار مصرف در این دستگاه، احتمال انتقال بیماری و عفونت کاهش می‌یابد. همچنین در مرحله برداشت فولیکول‌ها، به ریشه موها هیچ گونه آسیبی وارد نمی‌شود.

ذخیره فولیکول‌های استخراج شده

هرچقدر فاصله زمانی بین برداشت تا کاشت فولیکول‌ها بیشتر باشد و به عبارتی فولیکول‌ها، مدت زمان بیشتری را در خارج از سر سپری کنند، احتمال آسیب به آنها افزایش می‌یابد. بنابراین به منظور در امان نگه داشتن فولیکول‌ها از آسیب، آنها را در محوطه‌ای سربسته، کاملاً استریل و حاوی مواد مغذی به نام HGP، نگهداری می‌کنیم. این امر مانع از وارد شدن شوک و آسیب به فولیکول‌های برداشت شده می‌شود. در روش‌های قدیمی کاشت مو، فولیکول‌های برداشت شده درون مایعی به نام سرم قرار داده می‌شدند و بخشی از آنها از بین می‌رفتند؛ اما در روش SUPER FUE PLUS با توجه به شرایط فراهم شده، کمتر از ۵ درصد فولیکول‌ها از بین می‌روند.

در گام بعدی، فولیکول‌های برداشت شده ترمیم می‌شوند و آماده مرحله کاشت می‌گردند.

کاشت واحدهای فولیکولی در منطقه دریافت کننده

با توجه به طراحی دقیق خط رویش مو در مراحل قبلی و امکان برداشت فولیکول‌هایی با بهترین کیفیت، کاشت مو با فاصله نزدیک به هم و با تراکم بالا در خط رویش مو انجام می‌شود. به همین خاطر، کاشت خط مو با استفاده از دستگاه Implant SUPER FUE PLUS، باعث رسیدن به تراکم حداکثری و حالتی کاملاً طبیعی می‌شود.

با استفاده از دستگاه‌های هوشمند، شکاف‌های یکنواخت و یک جهت در عمق مناسبی از پوست، بدون خطای انسانی ایجاد می‌شوند. با استفاده از این دستگاه‌ها احتمال ایجاد شکاف‌های موثر ۳ الی ۴ برابر بیشتر می‌شود و احتمال اسکار، نکروز و التهابات پوستی به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد. با توجه به یک دست و یک جهت بودن شکاف‌ها، موها بعد از رشد حالت خواب و نمای کاملاً طبیعی دارند. کاشت موها در شکاف‌های ایجاد شده توسط دستگاه IMP GE انجام می‌شود.

مزایای کاشت مو به روش +SFUE

مزایای کاشت مو به روش SUPER FUE PLUS، عبارتند از:

استفاده از دستگاه‌های مخصوص برای بی حسی

طبیعی بودن خط رویش مو

برداشت گرافت های ضخیم و چندتایی

احتمال بیشتر زنده ماندن فولیکول‌ها در مرحله ذخیره سازی

عدم آسیب به ریشه موها

ایجاد تراکم ۴ تا ۵ برابری نسبت به روش‌های قدیمی کاشت

مشخص شدن نتیجه کاشت مو در بازه زمانی کمتر

عدم ایجاد زخم و اسکار

کاربرد در کاشت موی ابرو، ریش و سبیل

