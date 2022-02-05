به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، حامد منکرسی، با اشاره به این که یکی از مهم‌ترین نقاط اثرگذاری در توسعه مشاغل مبتنی بر ICT، توسعه پلتفرم‌های فعال بر بستر فناوری اطلاعات است، در تشریح جزئیات این طرح گفت: این اقدام حمایتی مطابق بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود که در راستای ایجاد اشتغال و توانمند سازی نیروی انسانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گرفته است. بدین صورت که برای ۱۰ پلتفرم و عرضه‌کننده خدمات یا محصول برتر، ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که به تفکیک ۳۰ میلیارد ریال برای پلتفرم و ۷۰ میلیارد ریال برای عرضه کنندگان روی پلتفرم تخصیص داده شده است.

وی گفت: در همین راستا، برای هر عرضه‌کننده‌ای که روی این پلتفرم‌ها محصول یا خدمت خود را ارائه می‌دهد، ۵۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته شده که قابل استفاده برای تهیه برخی امکانات مانند معرفی اولیه محصول است. گرچه پلتفرم‌ها برای معرفی خود و توسعه سرویس‌ها، می‌توانند به صورت جداگانه نیز تقاضای دریافت وام را ارائه دهند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص چگونگی شرایط مشمولان دریافت تسهیلات گفت: کلیه پلتفرم‌ها اعم از واحدهای دانش بنیان، بزرگ و متوسط و کسب و کارهای خانگی و نیز عرضه کنندگان روی پلتفرم، می‌توانند نامزد این مهم باشند؛ به شرط آن که بتواند شرایط مشخص شده را احراز کنند.

وی شرط اصلی برای برتر بودن یک پلتفرم را دارا بودن بیش از یک میلیون نصب فعال عنوان کرد و ادامه داد: این پلتفرم باید در حداقل یک سال منتهی به درخواست تسهیلات، دارای سابقه فعالیت مرتبط با حوزه فاوا باشد. در این میان، تعداد عرضه‌کنندگان نیز به عنوان یک شاخص تأثیرگذار در نظر گرفته می‌شود. بررسی مدارک و به عبارت دیگر ممیزی متقاضیان نیز توسط کارشناسان دبیرخانه وام تبصره ۱۸ مستقر در سازمان فناوری اطلاعات ایران صورت می‌گیرد.

به گفته منکرسی، هدف‌گذاری فرصت‌های شغلی نیز حدود ۳۰۰ فرصت شغلی برای پلتفرم‌ها و یک هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی برای عرضه‌کنندگان به ترتیب با دو سطح اشتغال ملی و استانی در نظر گرفته شده است. پلتفرم‌هایی که نیاز به اخذ تسهیلات ندارند نیز می‌توانند برای بهره مندی عرضه کنندگان روی پلتفرم خود از طریق این طرح اقدام کنند.

وی در مورد نحوه بازپرداخت وام تاکید کرد: نرخ سود تسهیلات ارائه شده ۱۰ درصد است و بازپرداخت این تسهیلات با یک سال زمان استراحت در یک دوره سه ساله در نظر گرفته شده است. تضامین بازپرداخت نیز از قوانین بانک مرکزی پیروی می‌کند.

شرایط اعطای وام تسهیل می‌شود

معاون سیاست‌گذاری، بسته حمایتی وزارت ارتباطات را دارای ۶ محور توصیف کرد و از آغاز ثبت نام برای متقاضیان سایر طرح‌ها به طور هم زمان خبر داد.

به گفته وی، حمایت از اشتغال‌زایی شرکت‌های نوپا و غیر نوپا از طریق اعطای تسهیلات به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان بر اساس برش استانی، از دیگر اقدامات است.

منکرسی تصریح کرد: طرح دیگر ما سرمایه در گردش است. طرحی که به تسهیلات تا سقف ۲.۵ میلیارد تومان به شرکت‌های خصوصی و تعاونی که دارای قرارداد جاری با شرکت‌های دولتی، عمومی و شرکت‌هایی که دارای پروانه بهره برداری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هستند، تعلق می‌گیرد. طرح‌های ملی نیز از دیگر گروه‌ها است که طی آن ۳ هزار میلیارد ریال برای ۶ طرح ملی در نظر گرفته شده و لازمه آن به تأیید رسیدن طرح توسط یکی از دستگاه‌های دولتی مرتبط با وزارت ارتباطات است.

وی افزود: این طرح برای شرکت‌های دارای زمینه فعالیت تولید گوشی و سیستم عامل کاربرد دارد و به ازای هر طرح ملی ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات تعلق می‌گیرد.

متقاضیان دریافت تسهیلات از امروز تا پایان سال می‌توانند به سامانه توان آفرین Tavanafarin.ito.gov.ir مراجعه کنند.