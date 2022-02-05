آمریکا باید در عمل حسن‌ نیت خود را نشان دهد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان (امروز) در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص لغو برخی از محدودیت‌های تحریمی هسته‌ای که شب گذشته از طرف آمریکا اعلام شد، گفت: ما به طرف‌های آمریکایی از طریق واسطه‌هایی که این روزها پیام‌هایی را منتقل می‌کنند، به صراحت گفتیم باید در عمل حسن‌نیت خودشان را نشان دهند.

وی ادامه داد: از نظر ما حسن نیت در عمل این است که روی زمین اتفاق ملموسی رخ دهد. لغو بخشی از تحریم‌ها به معنای عینی و واقعی خودش می‌تواند ترجمان حسن نیتی باشد که آمریکایی‌ها از آن صحبت می‌کنند. آنچه روی کاغذ رخ می‌دهد خوب است، اما کافی نیست.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: یکی از موضوعات اساسی ما در مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها، گرفتن تضمین‌های لازم از طرف‌های به ویژه غربی در این مذاکرات است.

وی ادامه داد: لذا آنچه را که در خصوص تضمین، هیئت جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کند، ما تضمین را در همه سطوح سیاسی، حقوقی و اقتصادی مطالبه کردیم و در بخش‌هایی از آن توافقاتی حاصل شده است اما هنوز هیئت مذاکره کننده ایران با جدیت اخذ تضمین ملموس از طرف‌های غربی را برای پایبندی به تعهداتی که بر مبنای توافق وین حاصل می‌شود، دنبال خواهد کرد.