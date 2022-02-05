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۱۶ بهمن ۱۴۰۰، ۲۱:۳۹

رسانه‌ها با طرح مسائل جناحی وحدت جامعه را بر هم نزنند

رسانه‌ها با طرح مسائل جناحی وحدت جامعه را بر هم نزنند

قزوین – نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری گفت: رسانه‌ها باید با درک شرایط پیچیده امروز جامعه اجازه ندهند مسائل جناحی و سیاسی وحدت جامعه را بر هم بزند.

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله علی اسلامی بعد از ظهر شنبه در دیدار با شورای سازمان بسیج رسانه استان قزوین با اشاره به لزوم حفظ وحدت در جامعه اظهار کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در حفظ وحدت جامعه دارند و نباید با طرح برخی مسائل سیاسی وحدت جامعه را برهم بزنند.

وی افزود: امروز بسترهای اختلاف آفرینی در جامعه فراهم است و نباید اجازه دهیم با اقدامات متفاوت این وحدت و ارامش امروز در جامعه بر هم بخورد.

امام جمعه تاکستان ادامه داد: انتخاب نام ابوذر برای شاخص ترین برنامه اصحاب رسانه در قزوین و جشنواره ابوذر می‌تواند به خوبی گویای رسالت این قشر از جامعه باشد.

وی با بیان اینکه انتقال صادقانه اخبار و محتوا به جامعه نقش مهمی در آرامش جامعه دارد، عنوان کرد: رسانه نباید به بستری برای بردن آبروی افراد تبدیل شود.

آیت الله اسلامی ادامه داد: یکی از محوری ترین اقشار در جهاد تبیین رسانه‌ها هستند و نیاز است خبرنگاران با درک شرایط جامعه و اهمیت جهاد تبیین، به این نقش مهم بپردازند.

وی در پایان با بیان اینکه فعالیت در عرصه رسانه موقعیت و فرصت مهمی است که اصحاب رسانه نباید از کنار ان ساده عبور کنند، یادآور شد: موقعیت‌ها به سرعت در حال گذر است و نیاز است اصحاب رسانه از این موقعیت زمانی بهره لازم را ببرند.

کد مطلب 5417713

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