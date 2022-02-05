به گزارش خبرنگار مهر آیت الله علی اسلامی بعد از ظهر شنبه در دیدار با شورای سازمان بسیج رسانه استان قزوین با اشاره به لزوم حفظ وحدت در جامعه اظهار کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در حفظ وحدت جامعه دارند و نباید با طرح برخی مسائل سیاسی وحدت جامعه را برهم بزنند.

وی افزود: امروز بسترهای اختلاف آفرینی در جامعه فراهم است و نباید اجازه دهیم با اقدامات متفاوت این وحدت و ارامش امروز در جامعه بر هم بخورد.

امام جمعه تاکستان ادامه داد: انتخاب نام ابوذر برای شاخص ترین برنامه اصحاب رسانه در قزوین و جشنواره ابوذر می‌تواند به خوبی گویای رسالت این قشر از جامعه باشد.

وی با بیان اینکه انتقال صادقانه اخبار و محتوا به جامعه نقش مهمی در آرامش جامعه دارد، عنوان کرد: رسانه نباید به بستری برای بردن آبروی افراد تبدیل شود.

آیت الله اسلامی ادامه داد: یکی از محوری ترین اقشار در جهاد تبیین رسانه‌ها هستند و نیاز است خبرنگاران با درک شرایط جامعه و اهمیت جهاد تبیین، به این نقش مهم بپردازند.

وی در پایان با بیان اینکه فعالیت در عرصه رسانه موقعیت و فرصت مهمی است که اصحاب رسانه نباید از کنار ان ساده عبور کنند، یادآور شد: موقعیت‌ها به سرعت در حال گذر است و نیاز است اصحاب رسانه از این موقعیت زمانی بهره لازم را ببرند.