آغاز درسگفتارهایی درباره سهروردی در شهر کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ شهابالدین سهروردی معروف به شیخ اشراق از حکماً، عرفا و فلاسفهی نامدار ایران و اسلام است. او موسس حکمت اشراق و از حکمای بزرگ اسلام بود و بنابر مشهور در علوم غریبه نیز تبحر داشت. او برخی مضامین و مفاهیم مورد نظر خود را با اشارات رمزوار و تمثیلی در قالب حکایاتی نغز با بیانی سلیس و به دور از تکلف بیان داشته است.
چرا سهروردی تا قرنها آن طور که بایست شناخته نشد؟ چرا مورد بغض و کین بعضی از علمای قشری قرار گرفت و به فتوایشان به قتل رسید؟ چرا سهروردی در عین اینکه با فلسفهی مشائی مخالفت کرده و بسیاری از مسائل آن را به زیر سوال برده است با شخص ابنسینا احساس انس و الفت میکند و به هیچ وجه خود را از او دور نمیداند؟ حکمت اشراق چه تاثیراتی در فلاسفهی بعد از سهروردی تاکنون داشته است و چه آموزههایی برای انسان امروز دارد؟ سهروردی در تکوین و تدوین سنت رسالهالطیرنویسی در زبان فارسی چه نقشی داشته است؟
مرکز فرهنگی شهر کتاب در ۱۵ سال گذشته درسگفتارهایی دربارهی مولوی، فردوسی، سعدی، حافظ، خاقانی، خواجو، بیهقی، عطار، سنایی، ناصرخسرو، نظامی، شمس تبریزی، عبید زاکانی و ابن سینا را برگزار کرده است. این مرکز از روز چهارشنبه ۲۰ بهمن ساعت ۱۱ صبح با همکاری موسسه حکمت سهروردی، درسگفتارهایی دربارهی سهروردی را آغاز میکند که هر هفته در روزهای چهارشنبه ادامه دارد.
نخستین نشست از این مجموعه با عنوان «چرا سهروردی؟» با حضور غلامرضا اعوانی، نجفقلی حبیبی و سیدمصطفی محققداماد برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند این نشست را از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، کانال تلگرام bookcitycc و صفحهی این مرکز در سایت آپارات پیگیری کنند.
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