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۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۳۹

با رأی نمایندگان؛

کلیات لایحه قطعی کردن اعتبارخرید وسایل حفاظتی جزیره خارک تصویب شد

کلیات لایحه قطعی کردن اعتبارخرید وسایل حفاظتی جزیره خارک تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه قطعی کردن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه ۱۷ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه به هزینه قطعی منظور نمودن اعتبار خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک با ۱۴۷ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. همچنین ماده واحده این لایحه به تصویب رسید.

در ماده واحده این لایحه آمده است: به وزارت نفت اجازه داده می‌شود مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ (هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی‌) قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور را که برای خرید وسایل حفاظتی جزیره خارک در اختیار وزارتخانه یاد شده قرار گرفته بود و به علت شرایط خاص زمان جنگ امکان تهیه اسناد و مدارک انجام هزینه میسر نمی‌باشد با بررسی و تأیید هیأتی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت‌، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور به هزینه قطعی منظور نماید.

کد مطلب 5417946
زهرا علیدادی

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