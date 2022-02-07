مرگ یک بیمار کرونایی دیگر در البرز

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد ۸۴ نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۱ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد ۱۳۵ نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت یک بیمار کرونایی جان خود را از دست داده و مجموع جان‌باختگان به ۶ هزار و ۵۱۷ نفر رسیده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۸۲ هزار و ۴۲۶ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۷۵ هزار و ۵۰۱ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.