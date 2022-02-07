هنوز با عدالت اسلامی در جامعه فاصله داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد ظهر امروز دوشنبه در گردهمایی تبیینی ترویجی و فرهنگی که با حضور فرمانده فرماندهان و کارکنان نیروی زمینی سپاه و در جنوب در قرارگاه منطقه‌ای کربلا برگزار شد با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر بیان کرد: در تاریخ انقلاب اسلامی پیشرفت داشتیم اما با نقطه‌ای که عدالت اسلامی در جامعه اسلامی حاکم شود هنوز فاصله داریم.

نماینده ولی فقیه در خوزستان تاکید کرد: در هر زمان و مکانی که مطیع امر رهبر و سرباز ولایت بودیم بی شک سربلند و پیروز شدیم و در هر جا و تحت هر عنوانی از ولایت زاویه گرفته و منحرف شدیم نیز به مشکل برخوردیم.

حجت الاسلام موسوی فرد از خدمات مردم یاری و محرومیت زدایی فرمانده دلیل قرارگاه کربلا و مجموعه نیرو زمینی سپاه در خوزستان تقدیر و تشکر کرد و گفت: راه برون رفت از مشکلات معیشتی اقتصادی امروز جامعه ما کار جهادی و انقلابی و تلاش برای رفع محرومیت است.

سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهدا فرمانده قرارگاه کربلا نیز در این مراسم با گرامی داشت ۲۰ بهمن ماه سالروز عملیات والفجر ۸ و روز حفاظت اطلاعات اظهار کرد: رزمندگان اسلام در عملیات والفجر۸ با اقدام شجاعانه و هوشمندانه حفاظت اطلاعات توانستند بر دشمن بعثی پیروز گردند و برگ زرینی برای دفتر حماسه‌های این سرزمین اضافه کنند.

به گزارش مهر، فرمانده قرارگاه کربلا و مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا و سایر فرماندهان و مسئولان از پروژه محرومیت زدایی ساخت فنس برای حصارکشی باغات و نخیلات مردم محروم مرزی خوزستان بازدید کردند.