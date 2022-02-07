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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۴:۵۸

نماینده ولی فقیه در خوزستان:

هنوز با عدالت اسلامی در جامعه فاصله داریم

هنوز با عدالت اسلامی در جامعه فاصله داریم

اهواز- نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: در تاریخ انقلاب اسلامی پیشرفت داشتیم اما با نقطه‌ای که عدالت اسلامی در جامعه اسلامی حاکم شود هنوز فاصله داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد ظهر امروز دوشنبه در گردهمایی تبیینی ترویجی و فرهنگی که با حضور فرمانده فرماندهان و کارکنان نیروی زمینی سپاه و در جنوب در قرارگاه منطقه‌ای کربلا برگزار شد با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر بیان کرد: در تاریخ انقلاب اسلامی پیشرفت داشتیم اما با نقطه‌ای که عدالت اسلامی در جامعه اسلامی حاکم شود هنوز فاصله داریم.

نماینده ولی فقیه در خوزستان تاکید کرد: در هر زمان و مکانی که مطیع امر رهبر و سرباز ولایت بودیم بی شک سربلند و پیروز شدیم و در هر جا و تحت هر عنوانی از ولایت زاویه گرفته و منحرف شدیم نیز به مشکل برخوردیم.

حجت الاسلام موسوی فرد از خدمات مردم یاری و محرومیت زدایی فرمانده دلیل قرارگاه کربلا و مجموعه نیرو زمینی سپاه در خوزستان تقدیر و تشکر کرد و گفت: راه برون رفت از مشکلات معیشتی اقتصادی امروز جامعه ما کار جهادی و انقلابی و تلاش برای رفع محرومیت است.

سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهدا فرمانده قرارگاه کربلا نیز در این مراسم با گرامی داشت ۲۰ بهمن ماه سالروز عملیات والفجر ۸ و روز حفاظت اطلاعات اظهار کرد: رزمندگان اسلام در عملیات والفجر۸ با اقدام شجاعانه و هوشمندانه حفاظت اطلاعات توانستند بر دشمن بعثی پیروز گردند و برگ زرینی برای دفتر حماسه‌های این سرزمین اضافه کنند.

به گزارش مهر، فرمانده قرارگاه کربلا و مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا و سایر فرماندهان و مسئولان از پروژه محرومیت زدایی ساخت فنس برای حصارکشی باغات و نخیلات مردم محروم مرزی خوزستان بازدید کردند.

کد مطلب 5419216

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