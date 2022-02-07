۱۰ مرکز نیکوکاری در استان بوشهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر عصر دوشنبه در این مراسم با تبریک چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل (ره) گفت: روح امام (ره) و شهدا ناظر بر اعمال ماست و موظفیم با ارائه خدمت به مردم، از دستاوردهای انقلاب صیانت کنیم.
محمد رضا میری، از فعالیت ۲۱۰ مرکز نیکوکاری در سراسر استان خبر داد و اظهار کرد: این تعداد مراکز نیکوکاری از ابتدای سال جاری تا کنون ۷۶ میلیارد تومان به نیازمندان کمک کردند.
وی نقش کمیته امداد را در راهاندازی مراکز نیکوکاری، نقش نظارتی و هدایتگری دانست و گفت: تنها ۲۵ درصد جامعه هدف مراکز نیکوکاری از مددجویان کمیته امداد هستند و مابقی از نیازمندان و محرومان در سطح محلات توسط مراکز نیکوکاری شناسایی و کمک میشوند.
وی، تقویت همبستگی اجتماعی را مهمترین هدف تأسیس مراکز نیکوکاری دانست و افزود: شناسایی نیازمندان واقعی، مردمی شدن حمایتها و مشارکتهای اجتماعی، تقویت فرهنگ انفاق و رفع مشکلات و نیازهای محرومان با بهرهمندی از ظرفیت توانمندی عمومی محلات از اهداف این نهاد در مأموریتهای مراکز نیکوکاری است.
مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر مراکز نیکوکاری را به عنوان دفتر پیشخوان این نهاد در درون هر محله عنوان کرد و گفت: مراکز نیکوکاری، پل ارتباطی بین خیران و نیازمندان بوده و میتوانند به خوبی نیازمندان را شناسایی و با معرفی آنان به خیران و نیکوکاران گرهگشای مشکلات آنها باشند.
میری با اشاره به برونسپاری خدمات مددکاری کمیته امداد، از واگذاری پروندههای مددجویان به تعدادی از مرکز نیکوکاری خبر داد و خاطر نشان کرد: در راستای این طرح در محلات یک مرکز نیکوکاری با محوریت مساجد راهاندازی و این خدمات به خود مردم واگذار میشود تا خدمات سریعتر و شناسایی افراد نیازمند در محلهها دقیقتر صورت گیرد.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با تاکید بر ضرورت تأسیس مراکز نیکوکاری تخصصی به ویژه در حوزههای اشتغال، مسکن، بهداشت و درمان، تأمین جهیزیه و خدمات مشاورهای گفت: مسائلی اعم از مسکن و اشتغال نیازمندان به عنوان مهمترین نیاز خانوادههای تحت حمایت است که باید مورد توجه بیشتری از سوی مراکز نیکوکاری قرار گیرد.
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