کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی در رزن/ ۷۳ درصد مردم ماسک نمیزنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر غفاری آثار دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری کنترل و هماهنگی مقابله با کرونا شهرستان رزن با اشاره به افزایش تعداد مبتلایان و مراجعه کنندگان به بیمارستان این شهرستان، گفت: شهرستان رزن در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارد که اگر شیوه نامههای بهداشتی رعایت نشود، شهرستان وارد وضعیت بحرانی و قرمز خواهد شد.
وی با بیان اینکه استفاده از ماسک در شهرستان به شدت کاهش یافته است، افزود: ۲۷ درصد مردم و ۵۲ درصد ادارات دولتی از ماسک استفاده میکنند که این آمار نشان از کاهش رعایت شیوه نامههای بهداشتی است.
فرماندار شهرستان رزن با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی از ورود افراد بدون ماسک به ادارات جلوگیری کنند و تزریق سه دوز واکسن واحدهای صنفی پیگیری و انجام شود، افزود: تذکرهای لازم در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی به ادارهها، بانکها، دفاتر پیشخوان، رستورانها و مشاغل پرخطر از سوی شبکه بهداشت، عوامل ذیربط و انتظامی اعلام شود.
غفاری آثار در ادامه بیان کرد: دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها از برگزاری مراسمهای عروسی و ترحیم مغایر با دستورالعملهای صادره در روستاها جلوگیری نمایند و برگزاری مراسمهای در شهرستان با رعایت جدی پروتکلهای بهداشتی و با ظرفیت حداکثر ۲۵ درصد برگزار گردد.
فرماندار شهرستان رزن افزود: اگر در کلاسهای مدارس شهرستان مورد مبتلا به کرونا شناسایی شود، آن کلاس به صورت مجازی و اگر تعداد مبتلایان به کرونا در ۳ کلاس در یک مدرسه شناسایی شود کل مدرسه به صورت مجازی و آنلاین به فعالیت ادامه خواهد داد و تعطیلی مدارس طبق شیوه نامههای اعلامی انجام میشود.
وی افزود: با توجه به افزایش مراجعات به بیمارستان، پزشک اورژانس از یک نفر به دو نفر افزایش یابد.
۶ هزار رزنی واکسن نزدهاند
در ادامه این جلسه، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان رزن نیز با بیان اینکه ۹۵ درصد مردم شهرستان رزن دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردهاند گفت: متأسفانه ۶ هزار نفر در سطح شهرستان از زدن واکسن امتناع میکنند.
مجید موانیه ای با بیان اینکه هم اکنون، ۳۰ درصد مردم شهرستان رزن دوز سوم واکسن کرونا خود را دریافت کردهاند؛ خاطرنشان کرد: هم اکنون، مرکز تجمیعی واکسیناسیون در شهر رزن و دمق از صبح تا عصر کار تزریق واکسن کرونا را انجام میدهند.
وی خاطرنشان کرد: در پیک ششم کرونا افرادی بیشتر درگیر نوع حاد کرونا میشوند که هیچ گونه واکسن تزریق نکردهاند.
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