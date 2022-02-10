بهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا و طی مراحل قبل رزمایش کمک مومنانه بیش از ۱۳ هزار بسته معیشتی در شهرستان جوانرود توزیع شده است.

وی افزود: در این مرحله از رزمایش ۴٠٠ بسته معیشتی شامل روغن، برنج، مرغ و حبوبات به ارزش ۲۴٠ میلیون تومان توسط پایگاه‌های بسیج در محلات شهر و روستاهای شهرستان جوانرود توزیع می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه جوانرود تصریح کرد: ارزش هر بسته از این کمک‌ها بیش از ۶٠٠ هزار تومان بوده که به همت سپاه ناحیه جوانرود تهیه و بین خانواده‌های نیازمند و آسیب دیده از کرونا که شناسایی شده‌اند، توزیع می‌شود.

میرزایی بیان کرد: در اوایل همه‌گیری ویروس کرونا سپاه ناحیه جوانرود در طرح شهید سلیمانی در کنار کادر بهداشت و درمان شهرستان با راه اندازی کارگاه تولید ماسک، گندزدایی معابر شهری و روستایی، غربالگری و مراجعه منزل به منزل و طرح واکسیناسیون مشغول خدمت بوده است.