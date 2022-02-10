۱۷۹ مصوبه رهاورد سفر رئیس جمهور به گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی شامگاه چهارشنبه در گفتگو با مردم گیلان از طریق شبکه باران با اشاره به دستاوردهای سفر رئیس جمهوری به استان، اظهار کرد: حضور در میدان و در بین مردم، دانستن مشکلات و بازدید میدانی از مهم‌ترین شاخصه‌های رئیس جمهور است.

وی با بیان اینکه ۱۷۹ مصوبه رهاورد سفر رئیس جمهور به استان گیلان است، گفت: در قالب این مصوبات ۱۸ هزار و ۹۲۳ میلیارد تومان بودجه و اعتبار به استان گیلان تخصیص یافت.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه از این مبلغ هفت هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان معادل ۴۲ درصد در قالب تسهیلات پیش بینی شده است، افزود: ۱۱ هزار و ۲۰ میلیارد تومان معادل ۵۸ درصد نیز در قالب اعتبارات عمرانی اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: بیش از هفت هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی جز تعهدات اعتباری سازمان برنامه و بودجه کشور، تصریح کرد: سه هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان از محل منابع داخلی وزارتخانه‌ها و ۱۴۸ میلیارد تومان نیز از تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ است.

عباسی با اشاره به اینکه از اعتبارات مربوط به تسهیلات نیز بیش از پنج هزار میلیارد تومان بابت تسهیلات ۱۸۸ طرح تولیدی و اشتغال زا پیش بینی شده است، اضافه کرد: هزار و ۹۶۱ میلیارد تومان نیز پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز تسهیلات قرض الحسنه برای تأمین ودیعه مسکن است.

وی با بیان اینکه ۴۲۸ میلیارد تومان تسهیلات کمیته امداد برای اجرای هشت هزار و ۵۴۹ طرح اشتغال زا بر اساس برنامه مصوب اشتغال و خودکفایی استان گیلان پیش بینی شده است، ادامه داد: ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای استان توسط وزارت کشور، ۴۸ میلیارد تومان تسهیلات بابت ۶۵ طرح اشتغال زا و ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه برای پاسخ به درخواست‌های مردمی توسط صندوق کارآفرینی پرداخت می‌شود.