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۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۰۵

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

کیفیت هوا برای پایتخت‌نشینان قابل قبول است

کیفیت هوا برای پایتخت‌نشینان قابل قبول است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی روی عدد ۹۳ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم اکنون شاخص آلودگی روی عدد ۹۳ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.

این در حالی است که طی ۲۴ ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد ۸۹ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است.

بر اساس این گزارش پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۲۲۲ روز هوای قابل قبول، ۹۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۶ روز هوای ناسالم و ۲ روز هوای پاک داشته است.

پایتخت‌نشینان در مدت زمان مشابه در سال گذشته ۱۹۶ روز هوای قابل قبول، ۱۰۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵ روز هوای پاک و ۱۵ روز هوای ناسالم را تجربه کرده‌اند.

کد مطلب 5422853

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