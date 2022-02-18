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۲۹ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۳۴

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

هوای تهران برای شهروندان حساس ناسالم است

هوای تهران برای شهروندان حساس ناسالم است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی روی عدد ۱۰۳یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم اکنون شاخص آلودگی روی عدد ۱۰۳ یعنی بازه ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

این در حالی است که طی ۲۴ ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد ۹۸ یعنی بازه قابل قبول قرار داشته است.

بر اساس این گزارش پایتخت از ابتدای سال تاکنون ۲۲۴ روز هوای قابل قبول، ۱۰۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۶ روز هوای ناسالم و ۲ روز هوای پاک داشته است.

پایتخت‌نشینان در مدت زمان مشابه در سال گذشته ۲۰۲ روز هوای قابل قبول، ۱۰۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵ روز هوای پاک و ۱۵ روز هوای ناسالم را تجربه کرده‌اند.

کد مطلب 5427177

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