ساخت سریال سووشون یک فرصت تاریخی برای شهر شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مشفقیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ساخت سریال سووشون یک فرصت تاریخی و بسیار مهم برای شهر شیراز است.

وی در ادامه با اشاره به رمان تاریخی سووشون گفت: سووشون یکی از برترین آثار ادبی تاریخ کشور ما در حوزه رمان محسوب می‌شود که از چند جهت حائز اهمیت است، نخست آنکه روایتی واقع‌گرایانه، باورپذیر و درعین حال جذاب از یکی از سیاه‌ترین دوران‌های تاریخ کشور ما یعنی اواخر سقوط پهلوی اول و روی کار آمدن پهلوی دوم و دوران استعمار را دارد و دیگر آنکه بستر وقوع تمام این وقایع در شهر شیراز است.

معاون شهردار شیراز همچنین با اشاره به نقش شیراز در خیزش‌های تاریخی ملت ایران گفت: این رمان و هر اثر نمایشی دیگری که بر اساس آن ساخته شود به خوبی می‌تواند نقش پررنگ و بی بدیل شیراز و شیرازی‌ها را در خیزش‌ها و جنبش‌های آزادی‌خواهانه و بر ضد ظلم و استعمار در طول یکصد سال گذشته نشان دهد.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساخت سریال سووشون به کارگردانی نرگس آبیار در شیراز گفت: ساخت این سریال در شیراز، علاوه بر دستاوردهای فرهنگی، از جهت هنری نیز یک فرصت مغتنم برای شهر ما محسوب می‌شود چراکه جمع زیادی از هنرمندان و دیگر عوامل فنی و تخصصی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این سریال به نقش‌آفرینی خواهند پرداخت و در بخش خدماتی و گردشگری نیز ساخت این سریال دستاوردهای اقتصادی برای شهر شیراز به دنبال خواهد داشت و همچنین جمع قابل توجهی نیز از هنرمندان و هنروران شیرازی در این پروژه حضور خواهند داشت.

وی یادآور شد: خانم آبیار به عنوان کارگردان این اثر نیز در کارنامه هنری خود نشان داده به خوبی می‌تواند مفاهیم عمیق فرهنگی را با استفاده از ابزار هنر و رسانه به مخاطب انتقال دهد.

مشفقیان همچنین در پاسخ به بروز برخی نگرانی‌ها درخصوص ساخت و ساز مرتبط با این سریال در باغ تاریخی عفیف آباد گفت: طی مذاکره‌ای که با تهیه کننده این اثر داشتیم، بر لزوم حفظ و عدم وارد آمدن آسیب به بنا و حریم آثار تاریخی به عنوان یک الزام مهم بحث و گفتگو شد و عوامل ساخت این سریال، برای جلوگیری از وارد آمدن خدشه به آثار تاریخی و باستانی شهر شیراز اعلام کردند هیچگونه سازه‌ای در باغ عفیف آباد و یا دیگر بناهای تاریخی این شهر نخواهند ساخت و حتی تنها سازه ای که ایجاد شده است نیز جمع آوری شده است.

معاون فرهنگی شهردار شیراز در انتهای سخنان خود گفت: ساخت این سریال یک اتفاق مهم در تاریخ پرافتخار فرهنگ و هنر شهر شیراز محسوب می‌شود و همه متولیان فرهنگی در شهر و استان ما، باید متوجه اهمیت و لزوم حمایت از تولید آن باشند.