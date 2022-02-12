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۲۳ بهمن ۱۴۰۰، ۱۲:۵۷

توسط گروه جهادی راهیان شهادت؛

فراخوان ثبت نام اردوی جهادی نوروز ۱۴۰۱ منتشر شد

فراخوان ثبت نام اردوی جهادی نوروز ۱۴۰۱ منتشر شد

گروه جهادی راهیان شهادت از علاقه مندان به شرکت در اردوی جهادی سیستان و بلوچستان در رشته های مختلف دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام اردوی جهادی سیستان و بلوچستان گروه جهادی راهیان شهادت آغاز شد و از علاقه مندان به شرکت در اردوی جهادی در رشته‌های عمرانی، فرهنگی، پزشکی، دندان پزشکی، طراح سایت و اپلیکیشن و اشتغال زایی دعوت به عمل آمد.

اردوی جهادی سیستان و بلوچستان از ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ شروع و تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ ادامه داشته و ویژه برنام هایی از جمله افتتاحیه مدرسه حضرت رقیه و پیوند جهادی را دارد.

گروه جهادی راهیان شهادت از سال ۱۳۸۸ در عرصه‌های مختلف خدمت رسانی در مناطق محروم و کم برخوردار کشور شروع به فعالیت کرده و تاکنون بیش از ۴۰ کلاس درس و ۵ مسجد و ده‌ها آبرسانی را انجام داده است.

کد مطلب 5423064

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