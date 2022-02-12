فراخوان ثبت نام اردوی جهادی نوروز ۱۴۰۱ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام اردوی جهادی سیستان و بلوچستان گروه جهادی راهیان شهادت آغاز شد و از علاقه مندان به شرکت در اردوی جهادی در رشتههای عمرانی، فرهنگی، پزشکی، دندان پزشکی، طراح سایت و اپلیکیشن و اشتغال زایی دعوت به عمل آمد.
اردوی جهادی سیستان و بلوچستان از ۲۷ اسفند ۱۴۰۰ شروع و تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۱ ادامه داشته و ویژه برنام هایی از جمله افتتاحیه مدرسه حضرت رقیه و پیوند جهادی را دارد.
گروه جهادی راهیان شهادت از سال ۱۳۸۸ در عرصههای مختلف خدمت رسانی در مناطق محروم و کم برخوردار کشور شروع به فعالیت کرده و تاکنون بیش از ۴۰ کلاس درس و ۵ مسجد و دهها آبرسانی را انجام داده است.
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